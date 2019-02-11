В центрах Росстандарта 11 февраля можно бесплатно проверить тонометры

В 50 испытательных центрах Росстандарта можно бесплатно проверить бытовые тонометры. Акция проходит 11 февраля во всех федеральных округах. Частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов.

В день акции специалисты центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

"Сегодня на руках у населения находится большое количество измерительных приборов медицинского назначения: тонометры, термометры, глюкометры, - и с каждым годом их число возрастает, - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. - С их помощью люди стремятся сами контролировать состояние своего здоровья. Однако такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений, и, если она превышает допустимый уровень, прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи".

В прошлом году благотворительная акция ЦСМ Росстандарта впервые проводилась в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Тогда специалисты Росстандарта проверили около трех тысяч бытовых тонометров, и 10% из них были признаны метрологами непригодными к эксплуатации, сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"Мы планируем проводить такие мероприятия с участием испытательных центров и НИИ Росстандарта регулярно и к концу года охватим все российские регионы, - сказал он. - Также мы расширим спектр проверяемой техники за счет других приборов для контроля состояния здоровья обычных людей".

Со списком ЦСМ Росстандарта, где проходит акция, можно ознакомиться на сайте ведомства.