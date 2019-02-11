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11.02.2019 11:09
Рубрика: Общество

В центрах Росстандарта 11 февраля можно бесплатно проверить тонометры

Текст: Игорь Зубков

В 50 испытательных центрах Росстандарта можно бесплатно проверить бытовые тонометры. Акция проходит 11 февраля во всех федеральных округах. Частой причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет и соединительных элементов частей приборов.

В день акции специалисты центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

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"Сегодня на руках у населения находится большое количество измерительных приборов медицинского назначения: тонометры, термометры, глюкометры, - и с каждым годом их число возрастает, - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. - С их помощью люди стремятся сами контролировать состояние своего здоровья. Однако такие устройства нужно периодически проверять на погрешность измерений, и, если она превышает допустимый уровень, прибор является неисправным и может дать ложное представление о состоянии здоровья человека. А ведь от результатов измерений тонометра может зависеть своевременность оказания медицинской помощи".

В прошлом году благотворительная акция ЦСМ Росстандарта впервые проводилась в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Тогда специалисты Росстандарта проверили около трех тысяч бытовых тонометров, и 10% из них были признаны метрологами непригодными к эксплуатации, сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

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"Мы планируем проводить такие мероприятия с участием испытательных центров и НИИ Росстандарта регулярно и к концу года охватим все российские регионы, - сказал он. - Также мы расширим спектр проверяемой техники за счет других приборов для контроля состояния здоровья обычных людей".

Со списком ЦСМ Росстандарта, где проходит акция, можно ознакомиться на сайте ведомства.

Общество Здоровье Правительство Минпромторг Росстандарт
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