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11.02.2019 04:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре сообщили о новой волне резкого похолодания

Текст: Ольга Игнатова
Погода, характерная для конца марта-начала апреля, в конце января-начале февраля не такая уж редкость для средних широт. Как рассказал "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев, такое случается раз в 3-5 лет. И подчеркнул, что убирать в шкаф зимние вещи пока рано. Зима еще не раз даст о себе знать. Похолодание, по предварительным расчетам, в средней полосе России ожидается в третьей декаде февраля.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Тем временем, на Урале сохранится холодная погода, в северных районах осадки. Ночью -20…-25 градусов. К выходным повышение температуры до -10…-15 градусов. Днем -11…-16, к выходным -2…-7 градусов. На юге Урала - в Челябинской, Курганской и Свердловской областях - основные осадки закончатся в начале недели, а ближе к выходным температура воздуха повысится ночью до -12…-17 градусов, а днем 0…-5 градусов.

Фото: iStock
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В Сибири тоже сохранится морозная погода. Преобладающая температура на севере (Таймыр, Эвенкия, Красноярский край) ночью минус 26-31 градус, днем 18-23 градуса мороза, на юго-западе (Алтайский край, Кемеровская область, Хакассия) ночью -25…-30, днем -15…-18 градусов. Это ниже нормы на 12-14 градусов. К воскресенью повышение температуры воздуха на 5-7 градусов.

Очень холодно на этой неделе будет на Чукотке, в Магаданской области - по ночам -28…-33 градуса, к концу недели усиление морозов до -36. Днем до -30 градусов и снег. На Камчатке метель, но к концу недели погода улучшится. Сильная метель и на востоке Чукотки. Там ветер до 35 метров в секунду.

На юге Дальневосточного округа - в Приморье, Хабаровском крае - умеренно холодно. Ночью 17-22 градуса со знаком минус. Днем -8…-12 градусов, местами небольшой снег. К выходным прекращение осадков.

Фото: REUTERS/Dronebase MANDATORY CREDIT
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Одна из самых холодных точек на карте России на этой недели - Иркутская область. Температура воздуха там -44…-49 градусов. На Байкале -36. Аномально холодно будет до конца недели.

В Центральном округе в начале недели осадки - 11 февраля они наиболее интенсивны на юге округа (Воронежская, Тамбовская, Белгородская области), 12 и 13 февраля - на севере и западе (Тверская, Смоленская, Брянская и Курская области). В понедельник днем температура воздуха от - 1 до +3 градусов.

На северо-западе центральной России (Ленинградская, Новгородская, Калининградская области) тоже тепло - мокрый снег будет чередоваться с дождем, температура по ночам от 0 до -5 градусов, к концу недели понижение до -3…-8 градусов. Днем -2…+3 градуса, в конце недели 0…-5.

На севере Поволжья (Нижегородская, Кировская области) -6…-11 по ночам. 12 и 13 февраля снег. Днем -1…-6 градусов, на дорогах снежные заносы. На юге (Саратовская, Самарская области) по ночам -3…-8 градусов, днем от -3 до +2 градусов. В республиках Северного Кавказа ночью около нуля, днем +5…+10, в воскресенье понижение температуры.

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В понедельник,11 февраля, облачно, местами небольшой снег, днем 0…+2. Ветер юго-западный, южный. Днем возможно усиление ветра и гололедица.

Во вторник, 12 февраля, также облачно, небольшие осадки, ночью от -4 до +1 градуса, днем до +3 при южном ветре.

В среду, 13 февраля, ожидается прохождение атмосферного фронта, но по-прежнему тепло: ночью до +2, днем до +4 градусов.

Во второй половине недели ветер сменит направление и ожидается небольшое похолодание.
 

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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