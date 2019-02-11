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Рубрика: В мире

В Испании за рисунок на песке туристы могут попасть в тюрьму

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке или любое изображение, выложенное из камней на побережье. Дело в том, что местные песчаные дюны площадью 400 гектаров, считаются важной частью экосистемы острова и одной из достопримечательностей.

Фото: Фаламов/РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету The Sun. По данным местной полиции, туристы уже оставили в память о себе огромные каменные кресты и круги, сложенные из вулканических камней, граффити на камнях, гигантские сердца и даже лица, высеченные в скалах.

По данным экологов, если отдыхающих не остановить, то естественная красота песчаных дюн острова может быть утрачена навсегда. По их мнению, виноваты туристы, которые делают селфи со своими "произведениями искусства". Также защитники природы обвиняют иностранных гидов, которые могли закрасить камни в заповеднике красной краской, чтобы обозначить маршруты прогулок.

Издание сообщает, что все подобные действия являются незаконными. Нарушителей ждет штраф до 600 евро, и даже тюремный срок, если преступники будут пойманы.

Местные власти заявили, что начали образовательную кампанию, направленную на сохранение окружающей среды. Кроме того, они пообещали усилить санкции и увеличить количество патрулей.

В мире Европа Испания
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