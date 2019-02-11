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11.02.2019 03:15
Рубрика: Экономика

В каких профессиях роботы никогда не заменят людей

Текст: Марина Гусенко
В последнее время появляется много прогнозов, какие профессии будут исчезать. На слуху юристы, экономисты, менеджеры, бухгалтеры, администраторы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стабильнее всего на рынке труда себя ощущают работники социальной сферы, рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.

Фото: iStock
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"И это понятно, - пояснил он, - социальную, коммуникативную составляющую ни роботы, ни машины ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе заменить не смогут. Но и эти сегменты подвергаются трансформации, и там будет нужно постоянное повышение квалификации".

Также уверенно себя чувствуют занятые во вновь возникающих видах деятельности, связанных с информационными технологиями - здесь большинство опрошенных довольны уровнем заработной платы, им нравится работа и они в большей степени чувствуют свои перспективы, продолжил Дмитрий Платыгин.

Тем не менее, две трети россиян считают, что требования к ним как работникам сильно изменятся в ближайшее время.

ВНИИ труда совместно с Санкт-Петербургским госуниверситетом провел исследование, чтобы узнать, как сами работники оценивают происходящие изменения, чувствуют ли они угрозу своей занятости в связи с масштабным внедрением цифровых технологий.

Фото: iStock
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В целевую группу вошли более 1634 человек от 18 до 59 лет, разных уровней образования, сфер деятельности и квалификации.

По мнению 70 процентов респондентов, с внедрением компьютерных технологий существенно изменятся требования к их умениям и навыкам. 59 процентов считают, что изменится содержание их труда. 40 процентов ожидают сокращения рабочих мест. 13 процентов опрошенных видят риск исчезновения своей профессии.

Наиболее высоко оценили вероятность грядущих изменений высококвалифицированные работники и руководители, то есть те, кто занят интеллектуальным трудом.

Полностью интервью с генеральным директором ВНИИ труда Минтруда РФ Дмитрием Платыгиным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Занятость Общество Правительство Минтруд
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