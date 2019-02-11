В Москве простятся с Сергеем Юрским

Сегодня в Москве пройдет церемония прощания с актером Сергеем Юрским. Как сообщила на своей странице в Facebook дочь Юрского и актрисы Натальи Теняковой, проститься с народным артистом РСФСР можно на отпевании - оно состоится в церкви св. Власия в Большом Власьевском переулке в 09.00 - и на гражданской панихиде, которая пройдет в театре Моссовета и начнется в 11.00.

- Мы благодарны вам за соболезнования и слова сочувствия, мы благодарны вам за те слова любви и восхищения, которые вы адресуете папе. Вас много и вы рядом - как важно нам осознавать это, - поблагодарила за поддержку Дарья Юрская.

Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище.

Напомним, Сергей Юрский скончался в пятницу, 8 февраля. Ему было 83 года. Актер сыграл десятки ролей в кино и театре. Среди его киноработ - участие в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", " Золотой теленок", "Республика ШКИД" и многих других. Юрский сам ставил спектакли в театрах, занимался озвучанием мультфильмов и дублированием фильмов.