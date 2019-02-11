В тройку звезд дня в НХЛ попали только российские игроки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших спортсменов прошедшего дня. В тройку попали только россияне: Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), Александр Георгиев ("Рейнджерс") и Никита Кучеров ("Тампа-Бэй").

Отдельно стоит отметить Тарасенко. Его хет-трик принес "Сент-Луису" победу над "Нэшвиллом" (5:4). Решающую шайбу Владимир забросил уже в овертайме. Этот гол стал для Тарасенко 200-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал 16-м россиянином, достигшим данной отметки.

Георгиев блеснул в игре с "Торонто", в котором "Рейнджерс" добился победы - 4:1. Александр отразил 55 из 56 бросков. К слову, 55 сейвов - это рекорд среди вратарей клуба из Нью-Йорка.

Наконец, десятиматчевую безголевую серию прервал Кучеров. Он набрал три (2+1) очка во встрече с "Флоридой" (5:2). Никита вернул себе лидерство в гонке бомбардиров сезона. В активе россиянина - 84 (24+60) очка.