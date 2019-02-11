Новости

Фильм "Рома" Альфонсо Куарона признан лучшим по версии BAFTA 02:21
В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения 01:36
Британский солдат отсудил у минобороны рекордную компенсацию за расизм 00:54
Трамп обвинил демократов в провоцировании нового "шатдауна" 00:32
В Бразилии число жертв прорыва дамбы выросло до 165 человек 10.02.2019
Туктамышева победила на турнире Dragon Trophy в Любляне 10.02.2019
СК проверит информацию об избиении школьниц в ТЦ Новороссийска 10.02.2019
Самолет МЧС с 27 российскими детьми прилетел в Москву из Ирака 10.02.2019
В центре Самары произошел пожар 10.02.2019
Российские саночники Павличенко и Репилов исполнили гимн а капелла 10.02.2019
Итоги дня НХЛ: Панарин набрал три очка, Радулов прервал серию без голов 10.02.2019
Головин снова получил травму 10.02.2019
"Челси" пропустил шесть мячей от "Манчестер Сити" в чемпионате Англии 10.02.2019
Спринтерские гонки Кубка мира по биатлону в Кэнморе снова перенесены 10.02.2019
Эксперт назвал причины нашествия медведей на Новой Земле 10.02.2019
В Белом доме не исключили нового шатдауна 10.02.2019
Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов 10.02.2019
Появилось видео перехвата пассажирского самолета над Ливией 10.02.2019
На юге Стокгольма прогремел взрыв: один человек погиб 10.02.2019
Кузнецова: В Москву из Ирака доставят 27 российских детей 10.02.2019
На 63-м году жизни умер известный спортивный журналист Андрей Петров 10.02.2019
Новое "Простоквашино": Дядя Федор влюбился 10.02.2019
В Сочи в честь пятилетия Олимпиады заложили капсулу времени 10.02.2019
В Иране произошло землетрясение 10.02.2019
Видео: Писатель Евгений Водолазкин запел в Минске на книжной ярмарке 10.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как дарить и принимать подарки, чтобы не попасться на взятке
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
Как избежать гриппа и когда закончится эпидемия
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
В "РГ" обсудят проект "Один пояс - один путь: вызов для России?"
11.02.2019 01:36
Рубрика: В мире

В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения

В Венесуэле в воскресенье стартовали крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения "Двухсотлетие Ангостуры 2019". Они  продлятся по 15 февраля. В маневрах примут участие вооруженные силы и народное ополчение республики.

Фото: РИА Новости
США пытаются ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь в обход властей

Перед началом учений президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил штат Миранда, где встретился с военнослужащими и ознакомился с образцами военной техники. Глава государства подчеркнул необходимость инвестирования дополнительных средств в закупку современного вооружения, пишет РИА Новости.

Мадуро также отметил, что в вооруженных силах Венесуэлы служат профессионалы, готовые отдать жизнь за страну и ее народ. "Однако они не единственная сила. Главная сила - это венесуэльские граждане. Мы - мирная страна, и ни с кем не враждуем, но пусть и другие не пытаются враждовать с нами и угрожать нам", - заявил президент.

Учения приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году была провозглашена независимость Венесуэлы.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет
Газпромбанк опроверг сообщения об открытии новых счетов для PDVSA
РФ представит в Совбезе ООН свой проект по выборам в Венесуэле
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Хвастливо и глупо: эксперт оценил заявление об убийце истребителя Су