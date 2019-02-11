В Венесуэле начались крупнейшие в истории страны военные учения

В Венесуэле в воскресенье стартовали крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения "Двухсотлетие Ангостуры 2019". Они продлятся по 15 февраля. В маневрах примут участие вооруженные силы и народное ополчение республики.

Перед началом учений президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил штат Миранда, где встретился с военнослужащими и ознакомился с образцами военной техники. Глава государства подчеркнул необходимость инвестирования дополнительных средств в закупку современного вооружения, пишет РИА Новости.

Мадуро также отметил, что в вооруженных силах Венесуэлы служат профессионалы, готовые отдать жизнь за страну и ее народ. "Однако они не единственная сила. Главная сила - это венесуэльские граждане. Мы - мирная страна, и ни с кем не враждуем, но пусть и другие не пытаются враждовать с нами и угрожать нам", - заявил президент.

Учения приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году была провозглашена независимость Венесуэлы.