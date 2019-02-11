Великобритания направит авианосец к берегам Китая для демонстрации силы

Великобритания направит флагман своих ВМС - авианосец Queen Elizabeth - в воды Тихого океана. Это будет сделано для того, чтобы продемонстрировать силу Китаю.

Об этом сообщила газета The Times. По ее данным, в понедельник министр обороны Соединенного Королевства объявит о том, что Лондон должен быть готовым к использованию "жесткой силы" для защиты своих интересов.

Именно поэтому крупнейший корабль военно-морских сил страны отправится сначала в Средиземноморский и Ближневосточный регионы, а после возьмет курс к берегам Китая, пишет ТАСС.

Водоизмещение Queen Elizabeth - 70,6 тысячи тонн, длина - 280 метров, ширина - 73 метра, экипаж - 679 человек. Авиагруппу флагмана составляют до 40 истребителей и вертолетов. При необходимости корабль может принять на борт до 70 летательных аппаратов.