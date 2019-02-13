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Рубрика: Культура

Александр Кибовский и Игорь Бутман рассказали о будущем российского джаза

Текст: Александр Алексеев

В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского и народного артиста России, известного джазового музыканта Игоря Бутмана.

Речь шла о том, что Государственное училище духового искусства (ГУДИ) возглавляемое Бутманом, скоро получит статус академии. И, конечно, об очередном международном фестивале "Триумф джаза", открывающемся уже в марте, и на который снова съедутся лучшие джазовые музыканты России, США, Германии и других стран.

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Фото: Пресс-служба воронежской филармонии
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- Мы предполагаем, что академия будет являться тем центром, который будет вести ребят от самого раннего возраста, от самых ранних начинаний, - сказал в частности Александр Кибовский.

Кстати, в этом году на "Триумфе джаза" состоится и фестиваль-конкурс "Детский триумф джаза". Он пройдет на престижной сцене - в Московском международном доме музыки, 15 марта. Ну а сам, "взрослый" фестиваль впервые откроется сразу в трех городах: Санкт-Петербурге (13 марта), Туле (14 марта) и Москве (с 15 по 17 марта).

Его хэдлайнерами в этот раз станут Роберт Гласпер (США), Ришар Бона (США)и Игорь Бутман с его Московским джазовым оркестром. Как рассказал сам народный артист России, на фестивале также выступят Лаурин Талезе (США), Нильс Вюлькер (Германия), джаз-группа Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова, проект Саши Машина Sasha Mashin Outsidethebox, Олег Аккуратов и другие звезды современного джаза.

Культура Музыка Джаз Москва Правительство Москвы Музыка с Александром Алексеевым
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