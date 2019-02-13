Овен

Сейчас важно не попасться на удочку тех, кто будет рисовать перед вами радужные перспективы. Это может нанести удар по вашей репутации.

Телец

Наступил отличный момент для попыток избавиться от всего лишнего. Все это позволит восстановить мир и гармонию.

Близнецы

Вы очень легко расстаетесь с деньгами, о чем потом пожалеете. Не стоит давать деньги в долг и много тратить.

Рак

Ваши интересы будут полностью сосредоточены на получении прибыли и улучшении своих жилищных условий. Не стоит забывать о работе.

Лев

Партнеры могут удивить вас своими предложениями, которые будут казаться вполне реальными. Вам стоит все очень тщательно продумать.

Дева

Старайтесь говорить окружающим только приятное и не затевайте разговоров о деньгах и своих доходах.

Весы

Ваше нежелание менять привычную схему взаимодействия с людьми может создать вам множество проблем.

Скорпион

Сейчас преуспеть в материальных делах можно будет только благодаря неожиданному стечению обстоятельств.

Стрелец

Стоит опасаться неоправданных трат и участия в рискованных коммерческих предприятиях.

Козерог

Вам стоит направить активность на участие в делах, которые могут принести реальную пользу.

Водолей

Вы целиком и полностью заняты своими новыми идеями. Однако их вряд ли удастся реализовать на практике.

Рыбы

Воспользуйтесь моментом, чтобы своим обаянием обезоружить тех, кто мешает вам двигаться вперед.