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13.02.2019 20:45
Рубрика: Спорт

Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Россиянка Софья Цыплухина стала бронзовым призером индивидуальной гонки на 10 км на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019) в Сараево. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России.

Подчеркивается, что Цыплухина чисто отстреляла на трех огневых рубежах и шла лидером, но на последней "стойке" ошиблась дважды и в итоге финишировала третьей с отставанием в 41,5 секунды от лидера. Первой стала француженка Натали Рэмонне, Леа Мейер из Швейцарии заняла второе место.

Фото: Пресс-служба Партии демократического прогресса
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Между тем тренер сборной России по биатлону Александр Селифонов рассказал: "Девчонки сегодня бились, хорошо работали на лыжне. На стрельбище ошибки были, но, в целом, мы рады, что у нас уже вторая бронзовая медаль на этом турнире. Софья Цыплухина могла и чемпионкой стать - на последнем рубеже ей можно было промахнуться один раз. К сожалению, незакрытыми остались две мишени".

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Сараево и Восточном Сараево. Здесь выступают 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыгрывают 32 комплекта медалей в восьми видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге. После трех соревновательных дней ЕЮОФ-2019 в активе Олимпийской команды России четыре медали - две серебряные и две бронзовые.

Спорт Биатлон
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