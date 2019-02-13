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Рубрика: Происшествия

Некрасиво поступил

После развода муж взыскал с жены деньги за пластические операции
Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Неделя № 33(7791)
Неожиданным финалом завершился бракоразводный процесс пары из Оренбурга: бывший муж решил отсудить у супруги деньги, которые одолжил ей на пластические операции еще до свадьбы. В итоге он взыскал с женщины, прожившей с ним в браке пять лет, почти два миллиона рублей - сумму долга с процентами.
С "новым" лицом не всегда начинается новая жизнь. Теперь - доказано и областным судом. Фото: REUTERS С "новым" лицом не всегда начинается новая жизнь. Теперь - доказано и областным судом. Фото: REUTERS
С "новым" лицом не всегда начинается новая жизнь. Теперь - доказано и областным судом. Фото: REUTERS

Как стало известно "РГ", эта некрасивая история началась в сентябре 2013 года. В то время мужчина и его избранница только строили планы на дальнейшую совместную жизнь. Судя по всему, их отношения были полны романтики: жених и невеста решили лечь под нож пластического хирурга. За преображением они обратились в одну из европейских клиник. Молодой человек сделал одну операцию, а девушка - две: хирургическому вмешательству подверглось не только лицо, но и тело невесты.

Выставленный западными эскулапами счет за услуги по-джентльменски оплатил жених. Правда, перед этим он не забыл взять с избранницы расписку, в которой было указано, что деньги на пластику в сумме 9000 евро даются ей в долг сроком на два года под пять процентов в месяц. Мужчина заверил невесту, что эта бумага - простая формальность: он-де всего лишь хочет убедиться в серьезности ее намерений.

Фото: Depositphotos.com
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- Стандартный долговой документ, содержащий указание на размер долга и проценты по договору, с легкой женской руки был разбавлен нежным признанием в искренности чувств к кредитору, - пояснила корреспонденту "РГ" представитель Оренбургского областного суда Юлия Панина. - После свадьбы мужчина заверил жену, что порвал расписку.

За пять лет у них родилось трое детей. Что стало в дальнейшем причиной раздора - неизвестно, но в прошлом году семейный союз распался. После развода экс-супруг и вспомнил о старом долге: извлек припрятанную доселе расписку и обратился в суд.

- Истец указал, что взятые бывшей женой в долг средства до настоящего времени не возвращены, и попросил взыскать с нее сумму основного долга по курсу евро на первое сентября 2018 года - в пересчете на национальную валюту это составило 750 000 рублей, плюс проценты за пользование заемными средствами за весь период в размере 2 146 500 рублей и расходы по оплате госпошлины, - уточнила Юлия Панина.

В ходе процесса доводы ответчицы о незаключенности договора были отклонены, поскольку ни факта получения денег на операции, ни факта собственноручного составления расписки женщина опровергнуть не смогла. Однако сумма подлежащих взысканию процентов была уменьшена почти вдвое: поскольку истец длительное время не обращался с соответствующими требованиями, суд усмотрел в этом злоупотребление правом. В итоге коллегия по гражданским делам облсуда решила, что бывшая супруга должна выплатить мужу около двух миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд
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