Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека

В террористической атаке смертников на юго-востоке Ирана погиб 41 военнослужащий. Уточненные данные приводит агентство Irna со ссылкой на местные СМИ.

Эти данные пока не подтверждены официально. Ранее сообщалось о 20 жертвах теракта. Между тем всего в подорванном автобусе находилось 45 военнослужащих-пограничников.

Ранее в Корпусе стражей Исламской революции сообщили о том, что смертники совершили подрыв автобуса в провинции Систан и Балучестан на юго-востоке страны.

Одна из террористических группировок уже взяла на себя ответственность за совершенную атаку.