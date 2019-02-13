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13.02.2019 21:38
Рубрика: В мире

Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека

В террористической атаке смертников на юго-востоке Ирана погиб 41 военнослужащий. Уточненные данные приводит агентство Irna со ссылкой на местные СМИ.

Эти данные пока не подтверждены официально. Ранее сообщалось о 20 жертвах теракта. Между тем всего в подорванном автобусе находилось 45 военнослужащих-пограничников.

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Ранее в Корпусе стражей Исламской революции сообщили о том, что смертники совершили подрыв автобуса в провинции Систан и Балучестан на юго-востоке страны.

Одна из террористических группировок уже взяла на себя ответственность за совершенную атаку.

В мире Ближний Восток Иран
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