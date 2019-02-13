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13.02.2019 21:36
Рубрика: Спорт

Воля, гибкость, мозжечок

Что нужно тренировать, чтобы стать чемпионом мира по сноуборду и фристайлу
Текст: Илья Соболев
Россияне устроили феерию на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу - видам спорта, которые многим в нашей стране все еще кажутся диковинными. В американском Парк-Сити, где проходили соревнования, наши взяли шесть медалей, три из них золотые.
Максим Буров впервые за 16 лет добыл "золото" для сборной России в лыжной акробатике. Фото: EPA Максим Буров впервые за 16 лет добыл "золото" для сборной России в лыжной акробатике. Фото: EPA
Максим Буров впервые за 16 лет добыл "золото" для сборной России в лыжной акробатике. Фото: EPA

Главным героем в нашей команде стал Дмитрий Логинов, паренек из городка Дивногорск в Красноярском крае. В свои 19 лет он стал самым молодым чемпионом мира в истории сноуборда, выиграв два "золота" в параллельном слаломе и его гигантском аналоге (это такая дисциплина, в которой два спортсмена съезжают по параллельным трассам, обходя флажки).

Не исключено, что об этом молодом человеке мы бы когда-нибудь узнали из новостей о карате, которым он активно занимался, но судьбу будущего чемпиона предопределил тренер Алексей Деревягин. "Кто хочет стать олимпийским чемпионом?" - спросил он, придя в школу, чтобы рассказать о сноуборде. Мальчик Дима, не сомневаясь, поднял руку.

Правда, путь к олимпийскому "золоту" оказался не таким уж простым. На Играх-2018 в Пхенчхане Логинов занял последнее, 32-е место. Для кого-то это могло стать поводом завершить карьеру. Однако Дима оказался не таким. "Характер у него непростой, но для победы это и надо", - рассказывал в прошлом году о своем воспитаннике Деревягин. И действительно, сломить Логинова оказалось не так уж просто. В том же сезоне Дмитрий выиграл чемпионат России, потеснив чемпиона мира Андрея Соболева и олимпийского чемпиона Вика Уайлда, а затем первенствовал и на юниорском первенстве мира. А теперь разобрался со всеми соперниками и на взрослом турнире.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Успех Максима Бурова в лыжной акробатике в своем роде тоже стал историческим. Это одна из самых зрелищных дисциплин во фристайле: спортсмен на скорости 70 км в час взмывает с трамплина на высоту восьмиэтажного дома и делает умопомрачительные трюки. "Золота" у нас здесь не было с 2003 года. А 20-летний уроженец Ярославля Максим Буров его завоевал. Интересно, что у девушек "серебро" взяла его землячка Любовь Никитина. Вообще львиная доля сборной по лыжной акробатике - из того же города. Как там удалось воспитать целую россыпь талантов, "РГ" рассказал президент федерации фристайла Ярославской области Александр Понгильский.

Говорят, что молодые ничего не боятся, поэтому им легче в таких экстремальных видах спорта. Это правда?

Александр Понгильский: Мысль в целом соответствует действительности. Молодые более активные, часто идут на необдуманные решения. Мы стараемся, чтобы они были обдуманными. В противном случае велик риск травмы. Вот, допустим, Илья Буров - парень взрослый, 28 лет. Он уже осознает всю возможность своего прыжка: что может, что не может. А молодые ребята - авантюрные. Вроде человек и не готов к прыжку, но идет на него. Особенно в пылу борьбы. Иногда это, кстати, помогает побеждать.

Но успехи ваших подопечных закономерны, Александр Николаевич?

Александр Понгильский: Вполне. От Максима я еще на Олимпиаде-2018 ждал результата. Но там немножко не получилось. Все-таки это совсем другой старт в чисто психологическом плане. К этому тоже надо привыкать.

Как вам удается находить столько талантов?

Александр Понгильский: Речь даже не столько о талантах, сколько о работе тренерского штаба, который сформировался в Ярославле. Начиная от тренера начальной подготовки, который набирает к нам маленьких детей, зная наши требования, наши условия для дальнейшей работы. Хорошо выстроенная система подготовки - залог успеха.

19-летний Дмитрий Логинов стал самым молодым чемпионом мира в истории сноуборда. Фото: EPA

С какого возраста набираете детей?

Александр Понгильский: Как и во все сложнокоординационные виды спорта, среди которых гимнастика, прыжки в воду, батут, в лыжную акробатику набирают детей с пяти-шести лет. Дело в том, что мозжечок, отвечающий за координацию человека, начинает активно расти в юношеском возрасте. Вот в этот момент надо начинать приучать ребят правильно двигаться, правильно группироваться и все остальное. Мозжечок прекращает развиваться в 24-25 лет. То есть к этому возрасту мы должны подвести человека на максимуме возможностей его вестибулярного аппарата.

Берете всех подряд?

Фото: Кирилл Умрихин
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Александр Понгильский: Надо присматриваться к детям - кто активный, кто подвижный, эмоциональный. Потом начинается тренировочный процесс, во время которого за детьми тоже наблюдают. Затем мы знакомимся с родителями. По ним о ребенке многое можно сказать, сами знаете.

Как родители относятся к тому, когда их дети идут в секцию по такому экстремальному виду спорта?

Александр Понгильский: Любой спорт травмоопасен, особенно профессиональный. Но мы стараемся обойтись без травм.

Сколько лет занимает путь от новичка до участника серьезных соревнований?

Александр Понгильский: Дети же по-разному развиваются. Кто-то более расположен, кто-то менее. Если отдать ребенка в 6 лет, то в 16 лет он уже может попасть в состав молодежной сборной. Вот Максим, он еще изначально акробатикой занимался. С шести лет. Сейчас ему 20. Но не будем забывать, что уже в 17 лет он выиграл юниорское первенство мира, причем дважды.

Насколько лыжная акробатика доступна по бюджету?

Александр Понгильский: Это довольно затратный вид спорта. Нужны лыжи, ботинки, крепления, защита на спину, шлем, сам костюм спортивный. Но мы стараемся основные элементы инвентаря закупать, область нам помогает. Лыжи, ботинки стараемся приобретать. А вот костюмы - более индивидуальная тема.

Как думаете, успехи Бурова и Никитиной повлияют на популярность лыжной акробатики в нашей стране?

Александр Понгильский: Мы надеемся на это. У нас вообще в Ярославской области сильные традиции акробатики. Надеемся, что дети будут ходить. Знаете, когда родители приводят к нам маленьких детей, то спрашивают: а что если мы начнем заниматься, а потом ребенок станет на трамплин и испугается? Всякое же бывает. А время-то и силы потрачены. Я на это им отвечаю, мол, есть ведь и общее развитие. У нас ведь учат правильно группироваться, правильно падать. Это в жизни ой как пригодится. Даже вот гололед: если умеешь группироваться, то голову не разобьешь, руку не сломаешь. Да и в других видах спорта это подспорье.

Победы ярославцев - это все-таки локальная история или она отражает положение дел в вашем спорте в России?

Александр Понгильский: Даже если это чисто наша история, то она все равно дает всплеск в стране. Возникает одна сильная школа, потом вторая, получается конкуренция и, как следствие, появляются серьезные спортсмены. Уверен, наши успехи поднимут уровень фристайла в России да и в мире.

Фото: РГ
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