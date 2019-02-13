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Рубрика: Культура

Далеко от мелководья

Дуэт Леди Гаги и Брэдли Купера взял "Грэмми" и претендует на первое место в хит-параде девичьих рингтонов
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 33(7791)
"Господи, какой у тебя голос!" - вскричала потрясенная Леди Гага Брэдли Куперу, бросив сэндвич на рояль. Артисты завтракали. Купер с самого утра заявился к певице в гости в Малибу - уговаривать сыграть в его картине "Звезда родилась". Леди тогда сразу поняла, что этот голубоглазый красавец из "Снайпера" легко сыграет и рокера. А может, и сам станет таковым.
Мэйн и Элли запевают Shallow. Фото: youtube.com Мэйн и Элли запевают Shallow. Фото: youtube.com
Мэйн и Элли запевают Shallow. Фото: youtube.com

У картины, в которой поп-дуэт Леди и Брэдли, по фильму - Элли и Джека, спел главную балладу "Грэмми" Shallow (по-русски - "Мелководье"), богатая предыстория. "Звезда родилась" - не первая версия сюжета о старлетке, поднимающейся к славе под началом стареющего и сильно пьющего артиста. В версии 1954 года пела Джуди Гарленд, в 1976-м пожилую звезду в фильме-мюзикле сыграл певец Крис Кристофферсон, старлетку - Барбра Стрейзанд, а песня Evergreen в ее исполнении получила "Оскара".

Брэдли Купер своими хобби всегда называл мотогонки и кулинарию, а в занятиях музыкой до последнего времени замечен не был - в отличие от своих коллег Дэвида Духовны, Брюса Уиллиса, Джареда Лето, Кевина Костнера, Скарлетт Йоханссон и других. Но, получив в руки сценарий мюзикла, понял, что и ему пора.

Фото: REUTERS/Mike Blake
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Герой Купера в фильме - спивающаяся и допевающая свои последние песни рок-звезда, прожженный и потрепанный жизнью музыкальный ковбой, от которого, кажется, даже с экрана разит смесью ароматов виски и сигаретного дыма. Но когда он берет в руки гитару...

- Перед съемками я попробовал запеть - и понял, что не могу, начал учиться играть на гитаре и пианино - и понял, что не получается, - вспоминает Купер. - Я выстроил график занятий на полгода вперед и потом день за днем просыпался, шел на тренажеры, а потом гитара и фортепиано, гитара и фортепиано...

Пять раз в неделю Брэдли занимался и вокалом, посчитав, что ему нужно запеть, как его любимый Сэм Эллиот, и за время занятий его голос, которым так восхищалась звездная партнерша, понизился, по словам актера, на целую октаву. И Джексон Мэйн, герой Купера, поет в фильме чувственным хриплым баритоном.

Свой новый голос Мэйн - Купер получил возможность испытать перед реальной многотысячной аудиторией. На рок-фестивале в Гластонбери во время сета Криса Кристофферсона актер вдруг появился на сцене с гитарой наперевес - и запел. Кристофферсон, позволив Куперу и компании (в которой меломаны неожиданно увидели ударника "Металлики" Ларса Ульриха, сыгравшего роль оператора) возникнуть тогда перед публикой, очень выручил съемочную группу: в ходе этого демарша было записано вживую несколько ключевых сцен фильма и записано - вживую! - несколько песен.

Музыка к "Звезде..." тоже началась с рок-фестиваля: на Desert Trip в Калифорнии Купер услышал Лукаса Нельсона, сына звезды кантри Вилли Нельсона, и попросил его помочь с саундтреком. И саундтрек стал одним из музыкальных открытий года.

В нем 19 спетых Леди Гагой и Брэдом Купером песен - эмоциональных, разных по жанрам, тонко аранжированных. Кроме Нельсона их писали певец Джейсон Исбелл, диджей Марк Ронсон, Леди Гага и даже сам Купер, вдруг открывший в себе талант композитора и аранжировщика и принявший участие в трех композициях. Альбом, подталкиваемый такими творческими энергиями, возглавлял чарты Billboard и борется за первые места в хит-парадах Европы.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Главная героиня альбома, та самая Shallow, вышла волнующей и заставляющей вздрагивать балладой.

- Мы сделали эту песню особенной, специальной для Элли и Джека, - говорит Леди Гага. - Два человека разговаривают друг с другом о необходимости и стремлении погрузиться в глубину и держаться подальше от мелочей.

В видеоклипе - Джек Мэйн, с болью пропевающий первые слова под гитару перед заполненным фестивальным полем. Девушка Элли (Леди Гага без тени макияжа) нервно топчется, покусывая губу перед микрофоном, наконец, мощно, в фирменном стиле, вступает первым голосом, и дальше спаянный дуэт ведет мелодию собственной тропой.

Эта тропа уже привела Shallow к "Грэмми", а до этого - к "Золотому глобусу" в номинации "Лучшая песня". Впереди - "Оскар", где Shallow заявлена в такой же номинации, и первые места в хит-парадах девичьих рингтонов.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Премия "Грэмми" Музыкальная афиша с Андреем Васяниным
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