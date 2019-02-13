Новости

NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity 00:38
Под Москвой двое детей упали с крыши поезда 00:19
В московском метро пассажир погиб под поездом 00:13
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России 00:05
Александр Кибовский и Игорь Бутман рассказали о будущем российского джаза 13.02.2019
Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 13.02.2019
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 13.02.2019
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 13.02.2019
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 13.02.2019
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 13.02.2019
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 13.02.2019
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 13.02.2019
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 13.02.2019
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 13.02.2019
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 13.02.2019
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 13.02.2019
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 13.02.2019
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 13.02.2019
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 13.02.2019
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 13.02.2019
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 13.02.2019
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 13.02.2019
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 13.02.2019
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 13.02.2019
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 13.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 23:34
Рубрика: Спорт

Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Текст: Артур Нанян
Авторитетное французское издание France Football признало бывшего голкипера московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина лучшим вратарем в истории.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: AP Photo/Martin Meissner
Уедет жить в Лондон: "Челси" готовится подписать Зидана

В тройку со Львом Ивановичем попали также скончавшийся на днях англичанин Гордон Бэнкс и чемпион мира-1982 итальянец Дино Дзофф. Из ныне действующих футболистов в топ-10 попали Джанлуиджи Буффон ("Пари Сен-Жермен"), Мануэль Нойер ("Бавария") и Икер Касильяс ("Порту").

Полностью первая десятка этого рейтинга выглядит следующим образом: Лев Яшин (СССР), Гордон Бэнкс (Англия), Дино Дзофф (Италия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Петер Шмейхель (Дания), Зепп Майер (ФРГ), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Голландия) и Питер Шилтон (Англия).

Напомним, что Яшин был признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Лев Иванович - единственный голкипер в истории, получивший "Золотой мяч".

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных