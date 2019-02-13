Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

В тройку со Львом Ивановичем попали также скончавшийся на днях англичанин Гордон Бэнкс и чемпион мира-1982 итальянец Дино Дзофф. Из ныне действующих футболистов в топ-10 попали Джанлуиджи Буффон ("Пари Сен-Жермен"), Мануэль Нойер ("Бавария") и Икер Касильяс ("Порту").

Полностью первая десятка этого рейтинга выглядит следующим образом: Лев Яшин (СССР), Гордон Бэнкс (Англия), Дино Дзофф (Италия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Петер Шмейхель (Дания), Зепп Майер (ФРГ), Икер Касильяс (Испания), Эдвин ван дер Сар (Голландия) и Питер Шилтон (Англия).

Напомним, что Яшин был признан лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Лев Иванович - единственный голкипер в истории, получивший "Золотой мяч".