ФСБ и ФНС проводят обыски в нескольких агрохолдингах

Сотрудники ФСБ и ФНС проводят 13 февраля выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов из-за возможной неуплаты налогов. В целом обыски идут в 13 регионах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

Отмечается, что обыски связаны не только с возможным уклонением от уплаты налогов, но также с незаконным возмещением сумм НДС и несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Этот документ, напомним, был подписан в прошлом году. Основной его целью является контроль за тем, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя и при этом проводили торговые операции прозрачными методами.