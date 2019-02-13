Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери во главе делегации иранских военных прибывает 14 февраля в РФ для переговоров с российскими коллегами. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, визит главы генштаба армии Исламской Республики осуществляется по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы "представляющие взаимный интерес".

Багери в составе иранской делегации также примет участие в трехсторонней встрече президентов России, Турции и Ирана в Сочи. В ходе запланированного саммита лидеры "астанинского формата" намерены обсудить вопросы урегулирования военно-политической ситуации в Сирии.