Как не платить чужие долги за коммунальные и жилищные услуги

Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные и жилищные услуги привела к тому, что каждый, даже тот, кто платит аккуратно, может столкнуться со списанием с банковского счета некоторой суммы. Почему и как обезопасить себя от неприятных сюрпризов?

Увы, столкнуться за долги с отключением от благ цивилизации может самый добросовестный собственник квартиры. Фото: photoxpress

За счета в ответе

Бывшие члены семьи собственника, совместно проживающие члены семьи несут солидарную ответственность по долгам. "К примеру, квартира принадлежит бабушке, а прописаны в ней дети и внуки, - объясняет Игорь Кокин, эксперт Высшей школы госуправления РАНХиГС. - Накопился долг, по закону оплатить его должен собственник, но кредитор может попросить заплатить солидарно всех проживающих в квартире". При этом далеко не все живут по адресу своей регистрации, но в данном случае факт проживания не требуется подтверждать. Зарегистрированы - значит, проживаете, следовательно, обязаны погасить долги по ЖКХ, накопившиеся за квартирой. Обезопасить себя можно только одним способом - иметь регистрацию строго по месту фактического жительства.

Я не в доле

Не менее опасно владеть имуществом совместно с людьми, которые могут не платить за коммунальные и жилищные услуги. Кредиторы - УК, поставщики тепла, воды и света - не вникают в то, кто именно из собственников накопил долги.

Такие ситуации часто происходят в коммунальных квартирах или же в квартирах, которые после развода разделены между супругами, но проживает на совместной жилплощади только один из бывших супругов.

Выход только один - распределить зоны ответственности, то есть расчетные счета. Сделать это можно двумя способами: непосредственно обратившись в управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, а в случае отказа - в суд.

Заплатили по-соседски

Обычной практикой управляющих компаний является расписывание долгов одних собственников, которые не платят, на тех, кто платит. Этот фокус скрыт в платежах на содержание дома. Каждый месяц требовать подробного отчета от УК о том, куда ушли средства, поступившие на содержание дома, довольно хлопотно. Самый простой способ избежать оплаты счетов за соседей - перейти на прямые договоры.

Нет квартиры, есть долги

Нередко оплачивать чужие долги приходится после продажи квартиры. Новый владелец должен переоформить на себя лицевой счет, сообщить всем поставщикам ресурсов, что у квартиры сменился владелец. Но не все такие сознательные. Пока долгов нет, формальности никого не интересуют. Но как только они возникают, УК обращается в суд и взыскивает деньги с того, кто числится собственником. Происходит все быстро, суд принимает решение, оно передается судебным приставам, деньги уходят со счета должника. При этом суд и приставы не проверяют информацию о собственнике жилья, они верят информации УК.

Игорь Кокин советует в таком случае жаловаться в государственную жилищную инспекцию на УК. "Управляющие компании обязаны вести актуальный реестр собственников по Жилищному кодексу, если они этого не делают, это нарушение лицензионных требований", - поясняет Кокин.

Любопытно, что в таких случаях бывшего собственника предупреждают о судебном разбирательстве, но по старому адресу. Такой порядок вещей оставляет человека без шансов вовремя заметить нарушение. Единственное, что можно посоветовать, - периодически проверять сайт службы судебных приставов на предмет того, не числится ли за вами какой-то должок.

Собственность с хвостом

Не меньше рискует и покупатель. Он также может заплатить по долгам прошлого владельца, если управляющая компания решит не вдаваться в подробности.

Новый собственник не отвечает по долгам прежнего. Исключение составляют только взносы на капитальный ремонт, отмечает Игорь Кокин. Но это только в теории. А на практике случаются вопиющие нарушения. На многочисленных форумах невезучие хозяева новых квартир рассказывают, как при покупке жилья не обратили внимания на квитанции за коммуналку, а те оказались неоплаченными.

При этом коммунальщики не хотят вдаваться в детали, требуют уплатить деньги новых владельцев и грозят отключением воды, света и другими неприятностями. "Это советская привычка считать, что счет привязан к квартире, на самом деле он привязан к собственнику. И новый владелец жилья не должен расплачиваться за прежнего собственника", - говорит Кокин.

Что делать, если УК, а также поставщики ресурсов угрожают отключением от благ цивилизации? Сразу же после регистрации права собственности необходимо уведомить все обслуживающие организации о смене собственника и переоформить лицевые счета на обслуживание. Заключить договор с УК или ТСЖ. Если дом находится в непосредственном управлении ресурсоснабжающих организаций, то придется обойти всех поставщиков - энергии, воды и тепла - и перезаключить с ними договор.

В случае приобретения квартиры с долгами рекомендуется направить заявление в ЖЭК (иные обслуживающие организации) о том, что вами с момента приобретения квартиры оплачиваются все коммунальные услуги и задолженности у вас не имеется. К заявлению следует приложить копии договора купли-продажи объекта, свидетельство о регистрации права, показания счетчиков на момент приобретения квартиры и все оплаченные квитанции.

Если же управляющая компания или поставщик ресурсов отказывается принять ваши доводы, можно написать заявление в прокуратуру с описанием ситуации и выводом, что вы расцениваете все это как вымогательство.