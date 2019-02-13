Мне повезло, а моему коллеге нет. Когда он мне пожаловался, что мошенники списали с его банковской карты крупную сумму, я не поверила: как же так - взрослый человек, журналист, в конце концов, то есть умеет с людьми общаться и информацию "фильтровать". Но факт остается фактом: коллегу "уболтали", и он сам сообщил все данные, которые были нужны, чтобы увести деньги.

Спасибо, что рассказал и подготовил меня к тому, как это бывает. Потому что через пару месяцев я сама столкнулась с той же проблемой.

Звонок шел со сбербанковского номера 900. Поэтому, когда я приняла входящий, и мне сообщили, что звонят из банка, я не сомневалась, что это действительно так.

"Ирина Юрьевна?"

"Да, это я".

"Здравствуйте, с вами говорит руководитель службы безопасности Сбербанка". Голос уверенный, говорит спокойно, на грамотном русском языке.

Интересно, думаю, и чего это руководитель службы безопасности крупнейшего банка снизошел до рядового клиента? Ну, ладно, посмотрим.

Дальше звонивший сообщил, что банк занимается профилактикой незаконных переводов с карт, поэтому он проверяет сомнительные случаи, связываясь с клиентами напрямую. Опять говорит четко, ясно, и никакого налета "заученности" или "шаблона".

Со мной говорили так убедительно, что сначала я не сомневалась: звонят из банка

"Ирина Юрьевна, два часа назад была попытка списать с вашей карты четыре тысячи рублей. Вы подтверждаете этот платеж?"

"Нет, не подтверждаю. Я ничего не переводила".

"Вы уверены?"

"Да. Абсолютно".

"А ваша карта при вас? Ею не мог воспользоваться кто-то другой в ваше отсутствие?"

Я не бог весть какая аккуратистка, и то и дело забываю и оставляю без присмотра ключи, записные книжки. С телефоном и банковскими карточками тоже случается, если честно. Но в тот раз я сидела на работе безвылазно - сумка рядом, все при себе.

"Воспользоваться никто не мог, карта при мне. У меня подключена услуга смс-оповещения об операциях. Никаких сообщений от банка о переводе, чтобы его подтвердить, я не получала".

"Вы и не могли его получить. Операция показалась нам сомнительной, и во избежание неправомерного перевода денег мы временно заблокировали вашу карту. Чтобы ее разблокировать, нам потребуется некоторая информация. Вы готовы ее предоставить?"

Тут уже я вспомнила о пострадавшем коллеге и насторожилась. Звонивший предложил мне назвать номер карты и кодовое слово. (Прямо по шаблону, описанному мне пострадавшим приятелем.) Поэтому я возразила, что благодарна банку за бдительность, но сообщать по телефону данные карты все-таки не буду. Мой собеседник слегка "удивился" и даже "оскорбился", что я не верю руководителю службы безопасности и, можно сказать, срываю ему всю "операцию по профилактике". Он попытался меня урезонить: "Если вы не поможете нам с разблокировкой немедленно, вам придется делать это лично в отделении Сбербанка". "Ну, значит, приду лично", - не сдавалась я. И тут звонивший попытался на меня надавить: "Тогда я блокирую вашу карту на две недели, поскольку вы отказываетесь сотрудничать со службой безопасности банка".

Перегнул палку - я положила трубку. Достала карту и набрала контактный номер на ее обороте.Как и следовало ожидать, мне подтвердили, что "профилактических операций" в банке не проводится, попыток списания с моей карты не было, и никто ее не блокировал.

Для меня история закончилась благополучно. Но, согласитесь, неприятно, что мошенник обращался ко мне по имени-отчеству и знал мой номер. Впрочем, объясняется это просто: сегодня мы, не особо беспокоясь о сохранении конфиденциальности, много чего сообщаем о себе сами. В соцсетях, например. Второй неприятный момент: со мной говорили так убедительно, что сначала я не сомневалась, что общаюсь с представителем банка. Потому и описала наш разговор подробно - я чуть было не "повелась", и если бы не опыт моего приятеля, вполне возможно, сболтнула бы лишнее. Тем более тревожно, что такие подкованные ребята могут позвонить и пожилому человеку. Чем больше возраст, тем человека легче обмануть.

Посидев на форумах, я поняла: таких, как я, много. На другие банки народ не жаловался, но про Сбербанк писал, что звонки идут даже с официальных номеров. Мошенники иногда сообщали даже сумму остатка средств на счете.

Что же делать в таких случаях?

Компетентно

Что делать в ответ на подозрительный звонок

В Сбербанке заявили, что "явление не носит массового характера", но в банке фиксируют все подобные случаи и постоянно совершенствуют методы борьбы с мошенничеством.

Тем не менее клиент должен заботиться о безопасности своего счета сам. Для начала - усвоить, что все подобные звонки от имени банка - заведомо ложные.

"Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка", -пояснили в кредитной организации.

Надо выучить назубок: нельзя никому сообщать данные карты, CVV, коды, разовые пароли

Но каким образом мошенники сумели звонить с официальных телефонов банка? Оказывается, современные технологии позволяют с помощью особых программ сделать "переадресацию" звонка на любой "нужный" номер. Значит, клиентам нужно быть вдвойне бдитель­ными. К слову, если перезвонить на номер, указанный на карте, вы всегда попадете в банк ("внедряться" во входящие звонки мошенники, к счастью, пока не научились).

Самое главное правило, которое надо выучить назубок: нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт, CVV, коды и одноразовые пароли, приходящие по смс, советуют в Сбербанке.

Чтобы получить доступ к деньгам, мошенник "выуживает" данные по карте. Фото: iStock/weerapatkiatdumrong

Всплеск подобных преступлений подтвердили и в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ). Мошенники представляются не только сотрудниками службы безопасности банка (как в моем случае), но и представителями организации по защите от банковских преступлений. "Обычно вам сообщают о несанкционированном списании денег с карты, и, чтобы остановить эту транзакцию, просят данные о сумме на счету и реквизиты карты", - уточнили в РОЦИТ.

Эксперты подчеркивают: мошенники хорошо подготовлены. Чтобы запутать пользователя, они применяют стандартные нейролингвистические приемы - проговаривают вслух разные должности и регалии, задают ­отвлеченные вопросы. Были случаи, когда для правдоподобия клиенту звонил "секретарь" и лишь потом переводил звонок на "руководителя".

"Если у мошенника есть номер карты, ему понадобится только код из смс, который придет пользователю для подтверждения операции. Мошенник обычно говорит, что код нужен для отмены несанкционированной операции, но на самом деле пользователь, сообщая код, фактически дает мошеннику разрешение на списание суммы", - пояснили в РОЦИТ.

"Важно помнить, что единых служб безопасности всех банков, которые решают проблемы пользователей при несанкционированных списаниях, не существует. Кроме того, служба безопасности банка не будет звонить вам самостоятельно", - подчеркнули эксперты.