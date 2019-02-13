Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом

Как заявил 13 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер оппозиции Хуан Гуайдо рано или поздно дадут ответ за попытку узурпации власти. Об этом Мадуро заявил в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadin.

По словам Мадуро, главы оппозиции нанесли урон государству, выступив против власти. Поэтому "Хуан Гуайдо и его сподвижники рано или поздно предстанут перед правосудием и дадут ответ в суде за попытку узурпации власти". Также президент отметил, что происходящие в Венесуэле выступления оппозиции - результат деятельности нынешней администрации США, которая намерена "колонизировать Венесуэлу".

Это же, по его словам, касается и "гуманитарного вмешательства" - Америка таким образом хочет подчинить страну. Кроме того, Мадуро призвал арабский мир инвестировать в Венесуэлу.

"У нас есть план по увеличению добычи золота втрое, а также газа, стали, железа и алюминия", отметил он.

Ранее 13 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс заявила, что Вашингтон в течение последнего месяца не перебрасывал дополнительный воинский контингент в граничащие с Венесуэлой страны, а также, что администрация США не получала разрешения Конгресса на военную интервенцию в эту страну.