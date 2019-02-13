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13.02.2019 21:16
Рубрика: В мире

Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом

Текст: Константин Волков

Как заявил 13 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер оппозиции Хуан Гуайдо рано или поздно дадут ответ за попытку узурпации власти. Об этом Мадуро заявил в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadin.

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По словам Мадуро, главы оппозиции нанесли урон государству, выступив против власти. Поэтому "Хуан Гуайдо и его сподвижники рано или поздно предстанут перед правосудием и дадут ответ в суде за попытку узурпации власти". Также президент отметил, что происходящие в Венесуэле выступления оппозиции - результат деятельности нынешней администрации США, которая намерена "колонизировать Венесуэлу".

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Это же, по его словам, касается и "гуманитарного вмешательства" - Америка таким образом хочет подчинить страну. Кроме того, Мадуро призвал арабский мир инвестировать в Венесуэлу.

"У нас есть план по увеличению добычи золота втрое, а также газа, стали, железа и алюминия", отметил он.

Ранее 13 февраля спецпредставитель США по Венесуэле Элиот Абрамс заявила, что Вашингтон в течение последнего месяца не перебрасывал дополнительный воинский контингент в граничащие с Венесуэлой страны, а также, что администрация США не получала разрешения Конгресса на военную интервенцию в эту страну.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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