Должность президента появится в российских театрах - с такой инициативой выступило министерство культуры.

В частности, замминистра культуры РФ Павел Степанов на пресс-конференции, посвященной другой теме (реформированию законодательства в сфере закупок для нужд учреждений культуры), отметил, что "управление театром как сложным механизмом, конечно, требует отдельного взгляда. И в целях признания заслуг деятелей культуры, а также и на выборных основаниях предусматривается возможность введения в театрах должности президента".

Цитата из его речи стала отдельной новостью. А затем новостью, вызвавшей повышенный интерес: нововведения в театральной управленческой структуре всегда, даже пока только возможные - вопрос резонансный. Поскольку раньше назначение известного человека президентом творческого коллектива автоматически означало приход туда новой художественной власти.

В двух московских театрах уже есть свои президенты. Режиссер Владимир Андреев принял этот пост, когда сам, можно сказать, по доброй воле выбрал своим преемником актера Олега Меньшикова и передал в его руки художественное руководство Театром имени Ермоловой, сохранив при этом и собственные лидирующие авторитетные позиции и одновременно решив таким мирным путем проблему смены руководящих поколений в своем театре.

И во второй раз о театральном президентстве заговорили при представлении нового руководства МХАТа имени Горького, когда президентом стала Татьяна Доронина, а худруком - Эдуард Бояков, представивший и новую команду, и новую концепцию развития горьковского МХАТа.

Режиссер Владимир Андреев занял этот пост, когда сам выбрал своим преемником актера Олега Меньшикова и передал в его руки художественное руководство Театром имени Ермоловой

"Мы осознаем ответственность, которая на нас возложена, и мы будем делать все для того, чтобы преемственность, о которой мы говорим, безусловно, сохранилась, - комментировал тогда назначение Эдуард Бояков. - И бояться ничего не надо - в том числе и обсуждая вопросы о руководстве театром. Да, это правда, я говорил и говорю сейчас, что ситуация непростая, безусловно, в театрах мы имеем проблемы со сменой поколений".

Здесь надо отметить, что, например, в высших учебных заведениях должность президента уже давно известна.

Впервые она была введена законом "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в 2006 году.

На этот пост, как правило, должны избираться бывшие ректоры, обладающие опытом руководящей и научной работы. Кандидатура президента утверждается ученым советом вуза.

Президент вуза - должность не номинальная, он участвует в разработке концепции развития университета. А непосредственное управление остается за ректором.

Первыми президентами российских вузов стали дамы: в 2006 году - Алла Грязнова, которая с 1986 года возглавляла Финансовую академию при Правительстве РФ (сегодня Финансовый университет при Правительстве РФ), в 2008 году - Людмила Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета с 1994 года.