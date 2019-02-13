Модели ГЧП нередко более выгодны для бюджета

Говоря об инвестиционной политике российских регионов, невозможно обойти вниманием тему государственно-частного партнерства (ГЧП) и его моделей.

В Ульяновской области имеется более чем 10-летний опыт сотрудничества власти и бизнеса в разных отраслях: здравоохранении, ЖКХ, спорте и других. Регион уверенно входит в ТОП-10 субъектов РФ по развитию ГЧП. Как отмечает глава правительства Ульяновской области Александр Смекалин, опыт показывает, что решения, которые предлагает бизнес, являются оптимальными и в дальнейшем могут внедряться на уровне государственного и муниципального управления объектами.

- Государственно-частное партнерство помогает привлечь не только финансы, но и компетенции бизнеса для исполнения государственных полномочий. К сожалению, ГЧП нередко сводится к строительству объектов с рассрочкой платежа, что подменяет само понятие государственно-частного партнерства. Мы стараемся привлекать предпринимателя к управлению объектом. Его компетенции - клиентоориентированность, эффективность - более ценны, чем привлеченные средства.

Опыт показывает, что решения, которые предлагает бизнес, являются оптимальными

По мнению Александра Смекалина, для строительства крупных инфраструктурных объектов более эффективен механизм концессии. При этом существуют и другие модели ГЧП. Например, аренда с инвестиционными обязательствами, которая подходит для предпринимателей, если они хотят не просто построить объект, но и эксплуатировать его. По такому принципу в 2018 году в Ульяновске открылся детско-юношеский центр профессиональной подготовки футболистов "Университет футбола".

- Сумма инвестиций была невелика - около 60 миллионов рублей. За счет этих средств объект, рассчитанный на 1200 детей, удалось оборудовать тренировочной площадкой, учебными классами и сопутствующей инфраструктурой. При реализации проекта за государственный счет затраты возросли бы втрое, - пояснил Смекалин.

- Еще одна возможная модель ГЧП - закупка услуг, что порой более эффективно для бюджета.Главное здесь - спрос, и мы можем двигаться в двух направлениях, - считает Смекалин. - Либо заказывать услугу напрямую у бизнеса, либо компенсировать затраты потребителю, чтобы он мог сам выбирать исполнителя услуги, ориентируясь на ее качество. Ключевой задачей власти и является оказание качественных услуг, а не освоение бюджетных средств.