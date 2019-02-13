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13.02.2019 21:14
Рубрика: В мире

Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет"

Текст: Константин Волков
Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

В южной части Тихого океана, недалеко от Соломоновых островов, обнаружен корпус авианосца ВМС США "Хорнет", потопленного японскими бомбардировщиками в конце октября 1942 года.

Корабль был обнаружен исследовательским судном "Петрел" компании "Вулкан". Создатель этой компании - Пол Аллен, один из основателей компании Microsoft.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: Как ремонтируют главный авианосец США

В результате архивных исследований участники поисковой экспедиции вычислили примерное место гибели авианосца, с борта которого в апреле 1942 года американские самолеты совершили налет на Токио.

"Хорнет" лежит на глубине 5100 метров. Как заявил контр-адмирал ВМС США Сэмюэл Кокс, затонувший корабль нельзя тревожить, так как он считается воинским захоронением. Из 2200 человек, находившихся на борту в момент удара японских бомбардировщиков, погибли 140.

Годом ранее экспедиция на судне "Петрел" обнаружила у берегов Новой Гвинеи в Коралловом море другой авианосец ВМС США - потопленный в мае 1942 года "Лексингтон".

В мире Океания Соломоновы острова В мире США
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