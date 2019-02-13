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Рубрика: Происшествия

Тюрьма-усадьба

Появились новые видео жизни в колонии Цеповяза
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(7790)
Появились новые видео жизни в колонии участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза. В кадре - ульи, ухоженный двор, уютные спальни. В тюремном ведомстве подтвердили подлинность съемки, но подчеркнули, что снято все было еще в 2015 году. Сегодня видео уже не актуально.

Напомним, что банда Цапков стала известной на всю страну после страшной трагедии в станице Кущевской, когда была убита семья фермера. Вячеслав Цеповяз непосредственно в том убийстве не участвовал, но в целом был активным членом банды, и на его счету тоже было немало преступлений. В итоге суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

В прошлом году большой резонанс вызвали фото и видео из колонии в Амурской области, где отбывал наказание Цеповяз. Именно отбывал, потому что сейчас он находится уже в другом месте. На снимках Цеповяз позировал в компании товарищей-сидельцев за столом с крабами и шашлыками. И в целом условия за решеткой выглядели чересчур вольготными.

Генпрокуратура нашла у Цеповяза в колонии личный мангал

В ноябре прошлого года Следственный комитет возбудил в отношении должностных лиц колонии, где содержится Цеповяз, уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, с января 2015 года по февраль 2018-го неустановленными должностными лицами из числа сотрудников колонии создавались привилегированные условия отбывания наказания Цеповязу. Кроме того, в январе стало известно о возбуждении второго уголовного дела - о получении сотрудниками колонии подарков, в том числе ульев. Кстати, именно на пасеке из подарочных ульев в колонии и была сделана видеосъемка, которая сейчас оказалась в сети. Сам Цеповяз, как передает ТАСС, сейчас находится в следственном изоляторе Хабаровска.

А пленум Верховного суда России в прошлом году принял постановление, в котором специально разъяснил: вип-камеры и различные привилегии для богатых незаконны. Все должны сидеть в одинаковых условиях по установленным нормам.

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