Каким будет новое колесо обозрения на ВДНХ

Новости

NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity 00:38
Под Москвой двое детей упали с крыши поезда 00:19
В московском метро пассажир погиб под поездом 00:13
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России 00:05
Александр Кибовский и Игорь Бутман рассказали о будущем российского джаза 13.02.2019
Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 13.02.2019
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 13.02.2019
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 13.02.2019
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 13.02.2019
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 13.02.2019
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 13.02.2019
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 13.02.2019
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 13.02.2019
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 13.02.2019
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 13.02.2019
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 13.02.2019
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 13.02.2019
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 13.02.2019
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 13.02.2019
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 13.02.2019
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 13.02.2019
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 13.02.2019
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 13.02.2019
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 13.02.2019
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 13.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 23:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Идите к чертовому

Каким будет новое колесо обозрения на ВДНХ
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 32(7790)
ВДНХ предстоящим летом стукнет 80 лет. Главная выставка страны по этому случаю готовит подарки своим посетителям. В юбилейный год после реставрации обещают открыть пять исторических павильонов и два легендарных фонтана, а еще запустить первую очередь тематического парка аттракционов с канатной дорогой. О новшествах и сюрпризах "бывшей сельскохозяйственной" - в материале "РГ".

Этот год на ВДНХ станет едва ли не самым насыщенным на открытия. Недавно тут отпраздновали новоселье бесплатные мастерские для художников. Однако главные события еще впереди. О них в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Ландшафтном парке откроется акватический сад, где посетители смогут прогуляться по мостикам среди цветущих водных растений. Еще одна новинка из этой серии - аттракцион "Сад пяти чувств". Каждый участок задействует одно из пяти человеческих чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. В старинной Шереметьевской дубраве обустроят экотропу - прогулочные мостки, расположенные на высоте кроны деревьев. Около Зеленого театра и "Москвариума" появится Аллея залов - для настольных игр, чтения и встреч.

Колесо обозрения под названием "Солнце Москвы" поднимет вас на 140 метров над столицей
Рекорд ВДНХ: За 2018 год выставку посетили 30 миллионов человек

Достроят и первую очередь тематического парка. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ВДНХ, площадь первой части - более 17 га. Одни аттракционы разместятся под открытым небом, другие - в крытых павильонах. "Некоторые из них спроектированы специально для ВДНХ в единичном экземпляре", - объяснили "РГ". Откроется в этом году и канатная дорога, которая пройдет по территории выставки, не выходя за ее пределы. А вот сроки запуска колеса обозрения пока не называются. Проект на экспертизе. Завершится она в ближайшее время, рассказала "РГ" руководитель пресс-службы ООО "Колесо-ВДНХ" Екатерина Гуськова. Колесо "Солнце Москвы" станет самым большим в Европе. И войдет в список самых высоких в мире. Проектируемая высота - 140 метров. Колесо оборудуют 30 кабинами. Как ожидается, один оборот оно будет делать за 18 минут и 40 секунд.

Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных