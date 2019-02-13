Каким будет новое колесо обозрения на ВДНХ

ВДНХ предстоящим летом стукнет 80 лет. Главная выставка страны по этому случаю готовит подарки своим посетителям. В юбилейный год после реставрации обещают открыть пять исторических павильонов и два легендарных фонтана, а еще запустить первую очередь тематического парка аттракционов с канатной дорогой. О новшествах и сюрпризах "бывшей сельскохозяйственной" - в материале "РГ".

Этот год на ВДНХ станет едва ли не самым насыщенным на открытия. Недавно тут отпраздновали новоселье бесплатные мастерские для художников. Однако главные события еще впереди. О них в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Ландшафтном парке откроется акватический сад, где посетители смогут прогуляться по мостикам среди цветущих водных растений. Еще одна новинка из этой серии - аттракцион "Сад пяти чувств". Каждый участок задействует одно из пяти человеческих чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. В старинной Шереметьевской дубраве обустроят экотропу - прогулочные мостки, расположенные на высоте кроны деревьев. Около Зеленого театра и "Москвариума" появится Аллея залов - для настольных игр, чтения и встреч.

Колесо обозрения под названием "Солнце Москвы" поднимет вас на 140 метров над столицей

Достроят и первую очередь тематического парка. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ВДНХ, площадь первой части - более 17 га. Одни аттракционы разместятся под открытым небом, другие - в крытых павильонах. "Некоторые из них спроектированы специально для ВДНХ в единичном экземпляре", - объяснили "РГ". Откроется в этом году и канатная дорога, которая пройдет по территории выставки, не выходя за ее пределы. А вот сроки запуска колеса обозрения пока не называются. Проект на экспертизе. Завершится она в ближайшее время, рассказала "РГ" руководитель пресс-службы ООО "Колесо-ВДНХ" Екатерина Гуськова. Колесо "Солнце Москвы" станет самым большим в Европе. И войдет в список самых высоких в мире. Проектируемая высота - 140 метров. Колесо оборудуют 30 кабинами. Как ожидается, один оборот оно будет делать за 18 минут и 40 секунд.