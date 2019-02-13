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13.02.2019 21:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дворцовая площадь в "Лужниках"

Когда и какие спортивные центры откроются в олимпийском спорткомплексе
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Неделя № 33(7791)
Скоро в "Лужниках" появится настоящая дворцовая площадь. На ней сейчас возводится целый ряд спорткомплексов, в которых смогут заниматься все желающие и в то же время можно будет проводить соревнования самого высокого ранга.

Заплыв объявлен в сентябре

Самым первым откроется Дворец водных видов спорта. Как сообщил корреспонденту "РГ" генеральный директор АО "Лужники" Александр Пронин, произойдет это в сентябре, ко Дню города, который, как известно, празднуется во вторые выходные первого осеннего месяца. "Аналогов этому дворцу нет не только в России, но и во всей Восточной Европе, - продолжал Александр Пронин. - В нем один бассейн с десятью 50-метровыми олимпийскими дорожками и два - 25-метровых бассейна, каждый с шестью дорожками".

Фото: mos.ru
Александр Пронин: Чемпионат по футболу для "Лужников" - это только начало

На площади дворца, а это более 50 тысяч квадратных метров, разместится целый комплекс водных развлечений для всей семьи. Перед началом строительства администрация "Лужников" объездила все лучшие аквапарки мира - в Германии, Эмиратах, Корее... Оборудование заказали в Канаде - самое лучшее. Среди необычных аттракционов - "вертикальная труба". "Входите, и под вами открывается пол, вас уносит поток воды. Это, конечно, для экстремалов, - рассказывает Александр Пронин. - Но можно и спокойно покататься на морской волне или поплавать в так называемой ленивой реке".

Дворец смогут ежедневно посещать до 10 тысяч человек, причем не только любители воды. Будут в нем и просторные тренировочные залы, и центр бокса, и фитнес-залы, и центр детского спорта, и залы для занятий художественной гимнастикой, и спа-зона.

Лента на крыше

В этом же году в "Лужниках" планируют ввести в строй и Центр художественной гимнастики. Хозяйка его - родоначальница своей школы художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова - ожидает этого события с нетерпением. "Центр станет настоящим подарком всему российскому спорту и художественной гимнастике в частности, - говорит знаменитый тренер. - Думаю, что в 2019 году мы сможем провести здесь чемпионат мира по художественной гимнастике, который станет грандиозным событием". А мэр Москвы Сергей Собянин верит, что в новом центре вырастут новые поколения лучших гимнасток мира: "Надеемся, что этот комплекс поможет завоевывать "золото" нашим спортсменам во всех мировых соревнованиях и Олимпиадах".

Ирина Винер-Усманова поделилась однажды с журналистами, что сама она как гимнастка выросла на холодном полу и знает, что это такое. Поэтому так старается создать своим девочкам максимальный комфорт. Им славится ее центр гимнастики в Новогорске, но комплекс в "Лужниках", говорит тренер, будет еще лучше.

Фото: iStock
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На полу в трех тренировочных, одном тренажерном и двух залах хореографии - качественное ковровое покрытие, везде специальные спортивные освещение и звук. Все пространства - в светлых пастельных тонах: желтом, оранжевом, синем, зеленом, красном. Арена для соревнований с трансформируемыми трибунами, ВИП-ложа, медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, чтобы после тренировок никуда не ехать и не тратить время на дорогу. Нельзя перепутать центр ни с каким другим и чисто внешне: крыша из алюминиевого покрытия напоминает развевающуюся гимнастическую ленту.

В теннис играем круглый год

На месте старых открытых кортов строится уникальный теннисный клуб. Ввод его запланирован на второй квартал 2020 года. С этого момента поиграть в мяч в "Лужниках" можно будет не три-четыре теплых месяца, а в любое время года. В пятиэтажном здании разместятся 14 крытых круглогодичных кортов и 7 открытых. И этот клуб будет многопрофильным. На его этажах оборудуют площадки для бадминтона, сквоша, падел-тенниса, пляжного тенниса, а также тренировочный зал как для индивидуальных, так и групповых занятий. Большие пространства отведены под фитнес-залы. Свою площадку получит в центре и старейшая детская школа тенниса сестер Гранатуровых - одна из лучших в мире.

Кристальный лед

Строится в "Лужниках" так же Ледовый комплекс "Кристалл" - его москвичи получат в 2020 году, пообещал на днях заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Зачем, спросит кое-кто, ведь на Малой спортивной арене есть всесезонный лед. "Технологии развиваются, и ледогенераторы сейчас совсем другие, - объясняет Александр Пронин. - Наш, по оценкам специалистов, стал уже совсем музейной вещью - таких в мире больше не существует". Да и вообще еще один большой каток просто необходим. Телефон Пронина буквально разрывается от просьб арендовать лед или просто покататься, сыграть в хоккей - имеющийся лед, который впервые после длительного перерыва заработал в этом году, занят до глубокой ночи. В новом комплексе гости "Лужников" получат два полноформатных поля, бассейн и несколько многофункциональных залов. Под одной крышей можно будет покататься на коньках, позаниматься на тренажерах, поплавать. Все новостройки уже либо близки к финишу, либо находятся на самой активной стадии сооружения. Скоро к ним добавится одна - Дворец единоборств. Он также будет предназначен для соревнований как профессиональных борцов, так и любителей, а также любых видов борьбы. "За три года построим его", - заверил Марат Хуснуллин.

В "Лужники" всей семьей

В спорткомплексе уверены: широкая палитра занятий спортом, которая скоро появится в "Лужниках", поможет им стать настоящим семейным клубом. Папы с сыновьями уже сейчас могут сходить посмотреть матч. Но главное, что в футбол здесь сейчас активно играют все - и взрослые, и дети. В спорткомплексе 11 хороших полноразмерных и 8 мини-футбольных полей, и ни одно не простаивает. А в футбольных школах "Лужников" занимаются более 1200 юных спортсменов. Условия у всех - самые комфортные. Свои поля у футбольной школы Москвы, улучшена инфраструктура для воспитанников "Динамо". Начали приходить сюда и иностранные клубы. Скоро свою школу откроет "Пари Сен-Жермен". Так что площадка для подготовки будущих звезд российского футбола есть, как и выбор у родителей, по какой методике учить ребенка играть в футбол.

Для любителей хоккея открыты катки в 11 парках столицы

А в мае, с приходом тепла, на территории "Лужников" появится немало развлечений на свежем воздухе. Например, зиплайн, когда со смотровой площадки под крышей "Лужников" можно будет спуститься вниз по стальному канату с помощью карабина - с высоты почти 30 метров и со скоростью спуска около 40 км\час. Для любителей высоты заработает и скалодром - он почти построен и состоит из пяти 5-метровых тренировочных гор и одной 12-метровой. Есть еще высотный веревочный парк с четырьмя уровнями сложности, вмещающий одновременно до 160 человек.

По беговой дорожке длиной 2,7 км, оборудованной на набережной Москвы-реки, там, где раньше ходили машины, теперь совершают пробежки бегуны со всего города. Дорожка оборудована специальным мягким покрытием, которое позволяет не только комфортно бежать, но и сохраняет суставы здоровыми. Есть тренеры по бегу, которые не только учат, как правильно бегать, но и помогают выбрать снаряжение. Все это сказывается на росте интереса к "Лужникам". Если до ЧМ-2018 мира по футболу за год спорткомплекс посещали примерно 5 миллионов человек, то в ближайшие годы, по оценке Александра Пронина, посетителей будет вдвое больше - 10 миллионов человек. "Один Дворец водных видов спорта добавит нам в среднем 2 миллиона человек в год", - объясняет свои расчеты генеральный директор.

Кстати

В соответствии с бизнес-планом спорткомплекса к 2022 году "Лужники" станут прибыльными. Причем все тренажеры, площадки воркаута на свежем воздухе там останутся бесплатными.

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