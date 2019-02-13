Москвичи продолжают судиться за право вступить в программу реновации

Жители 20 домов в Москве все еще судятся за право стать участниками программы реновации, принятой в 2017 году. А один дом даже выиграл суд, доказав, что ряд голосов жителей, выступавших против переселения (а решение вступать или не вступать в программу принимали сами жильцы в каждом доме), были поддельными, из-за чего дому и не удалось набрать необходимых двух третей сторонников переезда.

В результате суд признал право жителей этого дома на участие в программе реновации и теперь, спустя почти полтора года после голосования, они включены в программу. "Если суд примет такие решения и по другим домам, включим и их", - сказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.