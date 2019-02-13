Плохая погода вызвала задержки авиарейсов в Центральной России

Новости

Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 23:34
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 23:23
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 23:04
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 22:48
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 22:48
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 22:44
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 22:31
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 22:28
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 22:18
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 22:09
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 22:06
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 21:52
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 21:42
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 21:38
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 21:36
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 21:16
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 21:14
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 20:53
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 20:45
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 20:42
"Пусть говорят" не отменили из-за пожара в Останкино 20:41
Закон об органике может быть расширен на непищевую продукцию 20:36
В "Останкино" потушили пожар 20:34
В Иране не менее 20 военных стали жертвами атаки смертников 20:01
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1" 19:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 14:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плохая погода вызвала задержки авиарейсов в Центральной России

Текст: Антон Валагин, Анна Скрипка, Анна Скудаева, Элина Труханова, Елена Шулепова
В аэропортах Белгорода, Воронежа и Тамбова отменены и задержаны более десятка авиарейсов. Причиной стала плохая погода не только в самих воздушных гаванях, но и в пунктах назначения - в основном аэропортах Москвы, где счет отмененным из-за снегопада рейсам идет на десятки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Воронеже среда началась с ЧП - отправлявшийся во Внуково самолет занесло на обледеневшей рулежной дорожке, лайнер скатился с бетона и увяз в снегу. Bombardier вытащили тягачом, никто не пострадал, но вылет состоялся лишь через четыре с лишним часа.

- У нас ледяной дождь, скользко, часть рейсов задерживается, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Фото: pixabay
Минтранс не исключил подорожания авиабилетов из-за выравнивания тарифов

В Тамбове идет сильный снег, рейс в Москву с отправлением в 10.20 перенесен на 15.25. В Белгороде отменены утренние рейсы в Москву и обратно.

- Мы принимаем самолеты, плохие метеоусловия на данный момент в Москве, - рассказали в аэропорту.

Международный аэропорт Калуги работает по графику, наземные службы переведены на усиленный режим. "Снег на полосе чистят постоянно", - рассказали в справочной. Также открыт и ярославский аэропорт Туношна.

- Один самолет - чартерный рейс - уже выпустили. Закрывались на пару часов - для чистки и подготовки аэродрома. Регулярный рейс из Санкт-Петербурга ожидаем по плану, в 17.10, - рассказал и.о. генерального директора авиаузла Владимир Хомутов.

По графику работает и аэропорт Костромы, хотя региональное управление МЧС распространило предупреждение о резком ухудшении погодных условий. В Костромскую область пришел циклон со снегопадами и порывами ветра до 15 метров в секунду.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Ярославская область Ярославль ЦФО Тамбовская область Тамбов Перезимовать
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных