Плохая погода вызвала задержки авиарейсов в Центральной России

В аэропортах Белгорода, Воронежа и Тамбова отменены и задержаны более десятка авиарейсов. Причиной стала плохая погода не только в самих воздушных гаванях, но и в пунктах назначения - в основном аэропортах Москвы, где счет отмененным из-за снегопада рейсам идет на десятки.

В Воронеже среда началась с ЧП - отправлявшийся во Внуково самолет занесло на обледеневшей рулежной дорожке, лайнер скатился с бетона и увяз в снегу. Bombardier вытащили тягачом, никто не пострадал, но вылет состоялся лишь через четыре с лишним часа.

- У нас ледяной дождь, скользко, часть рейсов задерживается, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

В Тамбове идет сильный снег, рейс в Москву с отправлением в 10.20 перенесен на 15.25. В Белгороде отменены утренние рейсы в Москву и обратно.

- Мы принимаем самолеты, плохие метеоусловия на данный момент в Москве, - рассказали в аэропорту.

Международный аэропорт Калуги работает по графику, наземные службы переведены на усиленный режим. "Снег на полосе чистят постоянно", - рассказали в справочной. Также открыт и ярославский аэропорт Туношна.

- Один самолет - чартерный рейс - уже выпустили. Закрывались на пару часов - для чистки и подготовки аэродрома. Регулярный рейс из Санкт-Петербурга ожидаем по плану, в 17.10, - рассказал и.о. генерального директора авиаузла Владимир Хомутов.

По графику работает и аэропорт Костромы, хотя региональное управление МЧС распространило предупреждение о резком ухудшении погодных условий. В Костромскую область пришел циклон со снегопадами и порывами ветра до 15 метров в секунду.