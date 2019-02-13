Зимнее время - особенно тревожная пора для любого дачника. Дом и участок долгое время стоят без присмотра, а у грабителей усиливается соблазн проникнуть на частные владения и украсть ценные вещи. Всего в Подмосковье около 4-4,5 миллиона дачников, и все они в зоне риска. Однако в последнее время "вскрывать" загородные дома в регионе стали реже. Неужели полиция переловила всех домушников, или дело все-таки в росте популярности охранных сигнализаций?

Вор отступил

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в основном кражи из дач и садовых домиков совершаются с января по март. Злоумышленники пользуются отсутствием хозяев и возможных очевидцев, а также удаленностью дачных участков и проникают в жилища даже днем.

Но, как видно из статистики, непрошеные гости стали реже заглядывать в дачные владения. Всего за два года число зарегистрированных краж сократилось больше чем на 1000 случаев - так, в 2016 году дачи в Подмосковье грабили 2870 раз, в 2017-м - уже 2060, а в прошлом году домушники решились на преступление 1741 раз.

Может, дело в том, что повысилась раскрываемость преступлений? Ведь часто бывает так, что после успешной кражи с хорошим "наваром" группа домушников решается на целую серию ограблений. А если их берут "горяченькими", то и взламывать дачи некому. Но в областном МВД говорят, что эти показатели в последнее время особо не меняются. Так, раскрываемость дачных краж в 2016 году составила 41,8%, в 2017 году - 42,0%, в 2018 году - 41,5%.

Тревожная работа

Эксперты говорят, что немалую роль в сокращении числа краж сыграла растущая популярность охранных сигнализаций. Устанавливать такие системы безопасности советуют и в полиции. Но насколько в действительности они эффективны и могут ли грабители их обвести их вокруг пальца?

"Обмануть охранный комплекс можно, но не всегда и лишь на незначительное время. Злоумышленник может выиграть в этом случае максимум 1-2 минуты, после чего он в любом случае будет обнаружен системой", - рассказали "РГ" в компании - производителе защитных систем "КРона". Специалисты объясняют, что чаще всего профессионалы используют так называемые "глушилки". То есть даже если датчики зафиксировали взлом, отправить тревожный сигнал система не сможет. "Поэтому в целях безопасности подключаются дублирующие каналы связи, которые позволят избежать глушения. Используются телефонные линии, GSM, GPRS и интернет-каналы", - говорят разработчики. Так что уйти "по-тихому" все равно не получится.

Куда же уходит сигнал тревоги? Здесь есть два варианта. В первом случае владелец дачи просто получает уведомление по смс или через мобильное приложение. Но выгода от этого весьма сомнительна: он не знает, что делать дальше: самому "лететь" к загородному дому или звонить оперативникам? "Если клиент самостоятельно захочет поехать на объект и спугнуть злоумышленника, то это может привести к печальным последствиям, ведь вор в "критической" ситуации может отреагировать неадекватно", - говорят в "КРоне". Поэтому рекомендуется устанавливать системы, которые сразу отправляют тревожный сигнал в Росгвардию или ЧОП, с которым у компании подписан контракт. "Принято считать, что именно реагирование силами Росгвардии является более качественным и имеет наибольшее покрытие по Московскому региону", - считают в компании.

Среднее время прибытия оперативной группы по Московской области не превышает 10 минут. А за такое короткое время провернуть успешное ограбление не сможет даже матерый вор.

Иногда грабители дают деру сразу, как услышат вой сирены. Такой случай произошел в Ленинском районе уже в этом году. Хозяин дачи получил сигнал тревоги, но решил дать отбой на приезд оперативников (некоторые системы безопасности сначала уточняют у владельца, надо ли вызывать наряд). Когда он добрался до участка, то увидел, что входная дверь вскрыта. Но в дом воры не зашли - испугались громкой сигнализации. "Этому клиенту мы рекомендовали не давать отбой реагированию, если он не уверен в ситуации", - сообщили "РГ" в охранной компании "Аркан".

А где гарантии?

Среди десятков производителей систем безопасности не найдется ни одного, кто давал бы 100-процентную гарантию, что в дом после установки их сигнализации никто не проникнет. Тем не менее часть компаний гарантирует само время прибытия группы быстрого реагирования. Если силовики задерживаются и не успевают к часу "икс" и при этом воры успевают скрыться с награбленным добром, то тогда возможно материальное возмещение. Но такая опция должна быть изначально прописана в договоре с охранной фирмой. Как правило, в такой страховке прописывают суммы от 100 тысяч рублей и выше.

Может быть, тогда вообще лучше организовать централизованную охрану дачного поселка или СНТ? Ведь тогда ответственность хотя бы будет персонифицирована и вахту всегда будут нести один или несколько охранников. Иногда владельцы загородных домов даже оставляют им ключи - мало ли что в доме может произойти? А так всегда можно позвонить, и надежный человек разберется с ситуацией на месте. Но иногда такое доверие приводит к массовому грабежу. Когда на территории поселка минимум дачников, охранники в сговоре с бандитами "чистят" сразу несколько домов - причем не случайных, а тех, где, по их наблюдениям, можно хорошо поживиться. А потом надолго ложатся на дно. Так что здесь преимущества сигнализации тоже налицо.

Есть альтернатива

Разумеется, установка охранной сигнализации - не единственный способ защиты загородного дома и участка. Есть и альтернативные методы, но при этом достаточно эффективные. Во-первых, это хорошее освещение территории - достаточно установить один яркий фонарь сразу на несколько дач. Преступления чаще совершаются под покровом ночи, и грабители скорее всего выберут наиболее темное домовладение. Во-вторых, можно установить поворачивающиеся муляжи камер видеонаблюдения. Такой прибор достаточно долго работает от обычных батареек и неплохо отпугивает незваных гостей. Страх будет нагонять и моргающая красная лампочка. А некоторые вообще ставят специальные контроллеры на выключатели внутридомового освещения - свет зажигается лишь на короткое время, и создается впечатление, что хозяева дома.

Еще преступники обычно сразу ретируются, если дом охраняет собака. Но в этом случае хозяин должен регулярно появляться, чтобы ухаживать за животным либо договориться об этом с соседями. Само собой, той-терьер и шпиц делу не помогут - их скорее украдут вместе со всем остальным добром. На роль охранника куда лучше подойдет немецкая овчарка или московская сторожевая.

Но есть и из ряда вон выходящие способы. Известны случаи, когда дачники подвешивали на самом видном месте на террасе муляж трупа - на люстре как будто болтался висельник. Подход, конечно, жутковатый, но преступники в такой "гостеприимный" дом вряд ли решат залезть. Есть и замысловатые варианты с маскировкой, например, сделать дверь с торца дома, тщательно замаскировав ее под материал, из которого он сделан, например, брус или кирпич. При этом с парадной стороны повесить псевдодверь прямо поверх кладки или дерева. Когда воры поймут, что вскрыть ее не получается, то просто покинут участок в глубоком замешательстве.

А вот ставить на грабителей ловушки, как герой фильма "Один дома", точно не стоит. Если вор получит травмы или чего хуже погибнет, то хозяин дачи ответит по всей строгости закона - против него будет работать целый ряд уголовных статей, в числе которых причинение смерти по неосторожности (ст. 109) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111).

Кстати

Наибольшее число дачных краж за последние девять лет было зарегистрировано в марте и октябре 2016 года - 356 и 339 преступлений соответственно. Аналогичные показатели 2017 и 2018 годов значительно ниже предыдущих лет. Однако, несмотря на улучшение статистики, установить в загородном доме охранную сигнализацию рекомендуют и сами правоохранители. Ведь с уверенностью сказать, что в 2019 году не произойдет очередного всплеска дачных краж, не может никто.