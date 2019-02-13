В аэропорту Шереметьево иностранца высадили из самолета из-за мата

В столичном аэропорту Шереметьево из самолета пришлось высадить иностранного пассажира, который слишком громко ругался матом на сотрудников авиакомпании.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, лайнер готовился к вылету в Нью-Йорк. Увидев, что один из пассажиров ведет себя неадекватно, экипаж вызвал полицию. Нарушителя доставили в дежурную часть.

На 52-летнего иностранца составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство".