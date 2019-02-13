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13.02.2019 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Шереметьево иностранца высадили из самолета из-за мата

Текст: Сергей Бабкин

В столичном аэропорту Шереметьево из самолета пришлось высадить иностранного пассажира, который слишком громко ругался матом на сотрудников авиакомпании.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
МВД не планирует создавать службу "воздушных маршалов"

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО, лайнер готовился к вылету в Нью-Йорк. Увидев, что один из пассажиров ведет себя неадекватно, экипаж вызвал полицию. Нарушителя доставили в дежурную часть.

На 52-летнего иностранца составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП - "Мелкое хулиганство".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Дебоши в самолетах
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