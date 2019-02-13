В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку

Сотрудница одного из популярных онлайн-изданий стала жертвой насильника в Москве.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, девушка нашла анкету на одном из популярных сайтов, где оставляют свои анкеты домашние мастера, и вызвала специалиста к себе домой на улицу Петра Романова. Монтажник сразу же напал на заказчицу и надругался над ней. Он также украл ее телефон и тут же скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого удалось задержать довольно быстро. Им оказался 32-летний мужчина, который ранее был дважды судим за тяжкие преступления. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и краже - статьи 131 и 158 УК РФ. Скоро он предстанет перед судом, ему изберут меру пресечения на период расследования.