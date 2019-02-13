Новости

Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 23:04
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 22:48
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 22:48
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 22:44
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 22:31
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 22:28
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 22:18
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 22:09
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 22:06
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 21:52
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 21:42
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 21:38
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 21:36
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 21:16
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 21:14
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 20:53
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 20:45
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 20:42
"Пусть говорят" не отменили из-за пожара в Останкино 20:41
Закон об органике может быть расширен на непищевую продукцию 20:36
В "Останкино" потушили пожар 20:34
В Иране не менее 20 военных стали жертвами атаки смертников 20:01
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1" 19:52
Москва и Минск подписали дорожную карту по поставкам продукции 19:48
МИД: Лондон стремится помешать нормализации отношений ЕС и России после Brexit 19:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 22:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудница одного из популярных онлайн-изданий стала жертвой насильника в Москве.

Экс-замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасилования подчиненной

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, девушка нашла анкету на одном из популярных сайтов, где оставляют свои анкеты домашние мастера, и вызвала специалиста к себе домой на улицу Петра Романова. Монтажник сразу же напал на заказчицу и надругался над ней. Он также украл ее телефон и тут же скрылся. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемого удалось задержать довольно быстро. Им оказался 32-летний мужчина, который ранее был дважды судим за тяжкие преступления. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и краже - статьи 131 и 158 УК РФ. Скоро он предстанет перед судом, ему изберут меру пресечения на период расследования.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных