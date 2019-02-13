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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасите, еда!

В Москве открылась клиника "пищевых" расстройств
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 32(7790)
В Москве открылась первая клиника пищевых расстройств. Нервное обжорство, мания похудеть во что бы то ни стало и другие болезни, связанные с едой, - это основной профиль нового медучреждения.

Клинику открыли в психиатрической больнице N 1 имени Н.А. Алексеева. Здесь принимают только взрослых пациентов с различными формами зависимости от еды. "Таким людям нужна комплексная терапия, - объяснил необходимость новой клиники главный психиатр столицы Георгий Костюк. - Здесь есть возможность получить и лекарственную помощь, и психологическую поддержку".

Эксперт рассказал, как отказаться от вредных пищевых привычек

Среди специалистов медучреждения - неврологи, гастроэнтерологи и диетологи. В течение всего периода лечения специалисты будут работать не только с самими пациентами, но и с их семьями. Клиника полностью оснащена: есть амбулатория, дневной стационар, даже отделения интенсивной терапии и реанимации. К созданию профильной клиники подтолкнула пугающая статистика. Уже 75 тысяч москвичей страдают различными пищевыми расстройствами. Каждый год пациентов становится больше на 5 тысяч. И это только те, кто состоит на официальном диспансерном учете! "РГ" писала, что в столице действуют клубы "анонимных обжор", в которых состоят еще тысячи горожан. Женщины гораздо чаще мужчин страдают пищевыми расстройствами. Особенно единственные девочки в семьях. Порой такие дети слишком многого требуют от себя. Девушка-подросток из категории риска болезненно воспринимает любые замечания о своей внешности. В итоге даже хамски брошенная фраза может привести к ужасающим психологическим установкам. Только профильные врачи в силах спасти таких пациентов.

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