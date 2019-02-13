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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Безработный - не диагноз

В Москве открылся клуб, где инвалидам помогут найти работу
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 32(7790)
Программисты, юристы, аналитики, инженеры, экономисты - это далеко не полный перечень престижных вакансий для москвичей с инвалидностью. На базе центра занятости населения по средам два раза в месяц открывает двери клуб соискателей с инвалидностью "Хочу работать".

По данным департамента труда и соцзащиты, в городе проживают более 221 тысячи людей с инвалидностью трудоспособного возраста, из которых работают лишь более 61 тысячи. Не все люди с инвалидностью могут и хотят работать. Клуб помогает тем, кто хочет работать, заседает не реже двух раз в месяц. Юристы, психологи и специалисты центра занятости на Щепкина, 38/1, рассказывают соискателям, как грамотно составить и даже записать на камеру резюме, разыгрывают собеседование, помогают найти подходящую работу через банк вакансий, в котором есть почти 5 тысяч предложений. На каждую встречу приходят 10 работодателей, у которых к концу дня собирается внушительная стопка резюме, ведь посещают клуб каждый раз порядка 100 человек.

Фото: iStock
"РГ"-советы: Как составить резюме, чтобы пригласили на собеседование

Основное пожелание соискателей - работать рядом с домом или хотя бы добираться до офиса одним видом транспорта. Быстрее всего разбирают контакты на работу секретарем, менеджером, администратором, продавцом и переводчиком. Зарплаты начинаются от 20 тысяч рублей в месяц - столько может получать сборщик мебели или курьер, работая в день не больше 4 часов. А вот у кассиров, инженеров, специалистов банка, контролеров зарплаты доходят до 80 тысяч рублей. Дмитрию Бехтину, инвалиду второй группы, предложили в клубе с десяток юридических фирм, которые ищут в команду юристов. "Готов работать помощником юриста или консультантом, но с зарплатой не ниже 45 тысяч рублей, потому что только на продукты в месяц уходит 35 тысяч", - говорит он.

Интересные вакансии на площадке предлагают сами работодатели: например, крупная сеть гипермаркетов ищет в команду лейбл-дизайнера, программистов, помощников пекаря.

"Люди с ограниченными возможностями здоровья легко справляются с такой работой", - рассказала "РГ" руководитель отдела персонала Наталья Загайнова. Рабочий день инвалида со второй группой не может превышать 36 часов в неделю, а с третьей разрешается отрабатывать полную смену.

Инвалиды хотят зарабатывать в столице не менее 45 тысяч в месяц. Но есть вакансии и "за 70". Правда, на полный день

В клубе инвалидам помогают также организовать свое дело, дают советы по бизнес-плану, подготовке документов для регистрации, оказывают единовременную финансовую помощь по понесенным расходам.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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