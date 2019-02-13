Безобразная сцена произошла в московском сетевом магазине "Пятерочка", расположенном на улице Главная, 29. Случилось все перед самым закрытием магазина. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту "РГ" подтвердили, что такое происшествие действительно произошло.

И без того уже весьма нетрезвые посетители пытались успеть докупить алкоголь. И поссорились - возник спор о том, кто за все должен платить. Началась драка, которую попытались остановить работники магазина, в том числе частные охранники.Один из дерущихся выхватил травматический пистолет и открыл огонь по этим людям. И ранил троих.

Понятно, что сразу же вызвали полицию и "скорую помощь", пострадавших уже госпитализировали. Но зачинщики и участники драки как-то сразу помирились и до приезда полиции успели скрыться. Впрочем, скрываться им придется недолго. Сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения. Уже возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". Подозреваемые объявлены в розыск.

Специалисты МВД отмечают, что в и столице, и в стране растет число случаев применения травматики, особенно, в конфликтных ситуациях. По статистике правоохранительных органов России, растет число пострадавших от травматики. В среднем ежегодно от выстрелов из такого оружия получают ранения около пятисот человек. Более двадцати погибают. В прошлом году от резиновых пуль в России погибли 29 человек. Причина, считают эксперты, доступность такого оружия.