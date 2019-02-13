В столичном парке "Сокольники" появилась необычная согревающая игрушка - это плюшевый пес хаски ростом два метра. Внутри собаки-обнимаки, как ее назвали в парке, работает электрорадиатор, благодаря чему игрушка всегда сохраняет температуру 45-50 градусов.

Новая согревающая игрушка уже полюбилась не только детям, но и взрослым. Фото: РИА Новости

Увидеть собаку можно на Фонтанной площади - как сообщили "РГ" в пресс-службе "Сокольников", она простоит там до конца февраля. Собрана игрушка из деревянных дуг, к которым прикреплены обогревательные элементы, а снаружи накрыта искусственным мехом.

"Игрушка абсолютно безопасна для гостей. Надеемся, она понравится посетителям и станет талисманом нашего парка", - говорят в "Сокольниках".