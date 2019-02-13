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13.02.2019 12:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водителя задержали по подозрению в транспортировке наркотиков в Москве

Текст: Владимир Богданов

Житель Подмосковья был задержан столичными наркополицейским по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщил глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

В пермской колонии попытались передать наркотики в резинке от штанов

- Оперативники получили информацию о 40-летнем мужчине, который работал в столице водителем и мог быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории города. После установления его личности оперативникам стало известно, что злоумышленник перемещался на автомашине марки "Киа Рио" и прятал наркотики в тайниках. Он был задержан около подъезда одного из домов на улице Маршала Федоренко, где хотел сделать закладку. Брали его при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром", - рассказал Титов.

Нарководитель арестован. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК, по которым ему грозит до 20 лет лишения свободы. Столичная полиция с тревогой отмечает существенное увеличение завоза чистого афганского героина в Москву. Не так давно была задержана наркобанда из пяти приезжих из ближнего зарубежья, которая пыталась сбыть 40 килограммов наркотиков.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками
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