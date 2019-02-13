Водителя задержали по подозрению в транспортировке наркотиков в Москве

Житель Подмосковья был задержан столичными наркополицейским по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщил глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

- Оперативники получили информацию о 40-летнем мужчине, который работал в столице водителем и мог быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории города. После установления его личности оперативникам стало известно, что злоумышленник перемещался на автомашине марки "Киа Рио" и прятал наркотики в тайниках. Он был задержан около подъезда одного из домов на улице Маршала Федоренко, где хотел сделать закладку. Брали его при силовой поддержке бойцов спецназа "Гром", - рассказал Титов.

Нарководитель арестован. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК, по которым ему грозит до 20 лет лишения свободы. Столичная полиция с тревогой отмечает существенное увеличение завоза чистого афганского героина в Москву. Не так давно была задержана наркобанда из пяти приезжих из ближнего зарубежья, которая пыталась сбыть 40 килограммов наркотиков.