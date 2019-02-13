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13.02.2019 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель перевернувшегося в Якутии микроавтобуса уснул за рулем

Текст: Владимир Таюрский

Водитель микроавтобуса, перевернувшегося в среду утром на федеральной автодороге "Вилюй" в Якутии, уснул за рулем, поскольку ехал без отдыха всю ночь.

Фото: ГИБДД по Тюменской области
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В пресс-службе региональной ГИБДД сообщили, что он перевозил пассажиров из Якутска в город Нюрба, при этом разрешения на такой вид деятельности у него не было. Он пояснил полицейским, что собрал пассажиров через интернет-приложение. Со слов таксиста, подобную услугу он оказывал впервые.

В ходе опроса пассажиров и водителя установлено, что из Якутска они выехали 12 февраля в девять часов вечера. По пути была лишь одна остановка в селе Магарас, где все поели. Водитель находился в пути без сна и отдыха более девяти часов и в итоге уснул. Машина, в которой, по уточненным данным, находились семь пассажиров, опрокинулась. Двое травмированы.

В отношении 33-летнего мужчины сотрудники ГИБДД составили протокол в связи с осуществлением предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров без регистрации и разрешающих документов.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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