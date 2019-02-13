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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Местный Манхэттен

Комплексная застройка становится трендом современного градостроительства
Текст: Марина Сердоба (Пенза)
Российская газета - Спецвыпуск № 32(7790)
Город Спутник - пример новой комплексной застройки в Пензенской области.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уже сегодня его называют местным Манхэттеном за яркость, необычность и новизну буквально во всем, начиная с проектировочных решений и заканчивая используемыми строительными материалами. Благодаря смелым идеям и разумному подходу к их реализации Спутник сравнивают с лучшими курортами России. Сюда приезжают отдыхать не только пензенцы, но и жители соседних регионов.

У искусственного водоема создали полноценную набережную со светомузыкальным фонтаном. Летом здесь оборудуют песчаный пляж с развлечениями на воде и лобби-площадкой. Вокруг озера проходит благоустроенная тропа здоровья протяженностью около трех километров. На ней всегда много людей, поддерживающих здоровый образ жизни.

Микрорайон растет быстрыми темпами и становится все более интересным для инвесторов. Уже сейчас потенциальных клиентов только среди местных жителей почти 30 тысяч человек, к ним нужно добавить гостей города, которые круглый год приезжают погулять по местной набережной, покататься на велосипедах или лыжах на тропе здоровья, посещают парк аттракционов. В итоге количество потенциальных приобретателей услуг стремится к сотне тысяч.

Среднестатистические жители Спутника - молодая семья с детьми. Как правило, это активные работающие люди, стремящиеся зарабатывать и желающие тратить на семейный отдых и развлечения. Один или два ребенка в такой семье - норма, поэтому в Спутнике предусмотрена социальная инфраструктура для детей: детсады, школа, поликлиника, бассейн с секциями по плаванию и водному поло, гимнастический зал, скалодром, студии раннего развития и самые разные развлечения.

Фото: Пресс-Служба Правительства Магаданской Области/ РИА Новости
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Инфраструктуру, созданную в городе Спутнике, оценили не только местные жители, но и предприниматели. Сюда инвестирует деньги малый и средний бизнес, а крупные сетевые компании именно здесь предпочитают открывать региональные филиалы. Не случайно интерес к Спутнику проявляют инвесторы не только из России, но и из-за рубежа: стран Европы, Азии и даже Африки. Одним знакомством, как правило, дело не ограничивается.

Спутник круглый год на слуху. Здесь проходят культурные, спортивные, развлекательные, творческие мероприятия. А красивая набережная и светомузыкальный фонтан остаются главными центрами притяжения для тысяч людей каждый день.

Современный микрорайон продолжает активно развиваться. Это динамичный, живой город в городе, который постоянно подстраивается под интересы жителей, при этом имеет собственную концепцию развития и четкий график по ее реализации. Здесь работает главная формула: "Инфраструктура приводит инвестиции", средства вкладывают туда, где созданы все условия для полноценной работы.

Как говорят маркетологи, прежде чем изучить объект будущих вложений, серьезный инвестор оценивает настроение людей. В Спутнике круглый год можно видеть улыбки на лицах людей, которые довольны условиями проживания, работы и отдыха. Спутник полностью оправдывает свое название - Город счастливых людей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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