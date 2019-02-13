Сын главы Чебоксар 19-летний Олег Ладыков стал фигурантом уголовного дела. В помещении полицейского участка он напал на сотрудника полиции и избил его.

Местный районный Калининский суд постановил, что Олег Ладыков будет находиться под домашним арестом до 10 апреля, хотя следователь по особо важным делам ходатайствовал о заключении Ладыкова под стражу, такую же меру пресечения поддерживала прокуратура. Однако судья Тимофеева посчитала подобный вариант излишне строгим, несмотря на то что по адресу проживания юноша характеризовался резко отрицательно. Кроме того, по мнению судьи, следствие не представило доказательств того, что сын главы администрации может скрыться или каким-то образом оказать давление на возможных свидетелей. В итоге суд избрал меру пресечения и отправил Ладыкова-младшего под домашний арест. В решении говорилось, что молодой человек угрожал полицейским, но детали того, как он наносил побои, не раскрывались. По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Чувашии Олега Дмитриева, в отношении Ладыкова возбудили два уголовных дела: по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и статье 116 "Нанесение побоев". Сейчас их соединили в одно производство. При этом подозреваемый признает вину по первой статье, а по второй - лишь косвенно.

9 февраля Ладыков вместе с двумя своими подвыпившими приятелями устроил массовую драку. После чего все трое попытались скрыться на машине. За ними устроили погоню два наряда ДПС и бойцы Росгвардии. Догнав хулиганов, они надели на них наручники и сопроводили в отдел полиции. Там пьяный Ладыков и устроил дебош. Сначала он обругал всех матом, а потом попытался удрать из отделения. Дорогу ему преградили двое полицейских. Олег Ладыков, недолго думая, ударил одного в лицо, а потом по голове. Его тут же скрутили.

Это не первое ЧП с участием Ладыкова-младшего. В декабре 2013 года соцсети и местные форумы облетела информация о том, что подростки на красной "Ауди" пытались скрыться от полицейской погони, но в итоге протаранили машину ГИБДД. Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких молодых людей. Те утверждали, что в момент погони за рулем иномарки находился 14-летний Олег Ладыков. Тогда скандал удалось замять, инспекторы ГИБДД составили материалы на другого человека.

Три года назад Олег Ладыков стал виновником аварии. Фото: vesti.ru

Через три года Олега Ладыкова опять привлекли к ответственности. Тогда на машине, подаренной ему отцом, мэром Чебоксар Алексеем Ладыковым (его избрали главой города в 2011 году), будучи без прав, он попытался обогнать на дороге не понравившуюся ему машину, выскочил на встречку и врезался в "Жигули". И он, и водитель "Жигулей" получили тяжелые травмы. От освидетельствования на алкоголь тогда младший Ладыков наотрез отказался. Глава администрации Чебоксар после инцидента публично заявил, что признает поведение своего несовершеннолетнего сына "социально опасным" и готов понести наказание за его поступки.

Спустя год после этого ЧП младший Ладыков устроил потасовку в местном клубе, разбил одному из охранников лицо и попытался скрыться. Его догнали посетители клуба и сдали с рук на руки прибывшему наряду полиции. Однако они даже не успели доехать до отделения. Откуда-то "свыше" поступило указание немедленно отпустить хулигана, да еще и извиниться перед ним. После этого, как рассказывают местные жители, Олег Ладыков совсем "отвязался".

Вчера глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков прокомментировал ситуацию с задержанием сына. На своей странице в Instagram он написал, что считает долгом принести извинения всем потерпевшим и свидетелям данного инцидента. При этом сити-менеджер отметил, что его сын "человек совершеннолетний и самостоятельный".

- Насколько я знаю, свою вину он признал, раскаялся и готов понести наказание по всей строгости закона, - написал Ладыков/