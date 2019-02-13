Уфимец попытался перевезти марихуану в клетке с голубями

Башкирские полицейские задержали 60-летнего уфимца за хранение и сбыт марихуаны. Мужчина пытался скрыть наркотики за клеткой с голубями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, подозреваемого задержали, когда он на машине возвращался из Самарской области. В багажнике у пенсионера за клеткой с голубями оперативники обнаружили мешок с двумя килограммами каннабиса. Вероятно, мужчина хотел замаскировать свой бизнес по продаже мелких партий незаконного вещества за вполне мирным увлечением - разведением голубей.

Пенсионер и сам наркозависимый. Сейчас он заключен под стражу. Ему предстоит ответить за незаконный сбыт наркотических средств. Голубей передали знакомому задержанного.