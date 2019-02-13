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13.02.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии многодетным семьям выдали землю без дорог и коммуникаций

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Аскинском районе суд обязал чиновников проложить дороги и другие коммуникации к землям, которые выделили многодетным и семьям, воспитывающим детей инвалидов. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В Башкирии семьям с восемью детьми выплатят по 600 тысяч

По данным ведомства, в райпрокуратуру обратилась многодетная семья. В ходе проверки выяснилось, что местная администрация размежевала на окраине села Аскино 192 участка и распределила их среди льготников. Почти половина из земель досталась многодетным и семьям с детьми инвалидами.

И все бы хорошо, да только до участков невозможно добраться из-за отсутствия дорог, кроме того туда не подведены системы газо-, электро- и водоснабжения. Из-за этого люди не могли начать строительство на своих участках.

В прокуратуре Башкирии отметили: организация энергоснабжения поселения и дорожная деятельность относится к непосредственным полномочиям муниципалитетов. Поэтому надзорное ведомство обратилось в суд в интересах местных жителей.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и дал чиновникам срок до ноября 2020 года, чтобы они устранили все нарушения.

Происшествия Правосудие Суд Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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