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13.02.2019 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на кассиров и прохожих

Текст: Иван Степанов (Нижний Новгород)

Сразу несколько налетов на торговые точки, аптеки и прохожих совершил неизвестный 12 февраля 2019 года на улице Октябрьской Революции в Нижнем Новгороде. От всех он требовал одного - денег. Об этом "РГ" рассказали очевидцы произошедшего.

Около семи вечера вторника злоумышленник подкараулил у одного из домов неподалеку от дворца культуры имени Ленина по улице Октябрьской Революции местную жительницу, возвращавшуюся из магазина, и, погрозив ей ножом, потребовал отдать ему деньги и золото. Но та не растерялась и заявила, что кроме продуктов с собой у нее ничего нет. Нападавший заглянул в пакет и ретировался ни с чем.

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Однако на этом он не успокоился. Зашел в одну из аптек на той же улице и сразу влетел за стойку к кассе с тем же требованием - отдать все деньги.

- У него нож был. Но небольшой, типа перочинного, - рассказали корреспонденту "РГ" сотрудники аптеки.

Дежурившая в тот момент аптекарь успела нажать на кнопку вызова охраны. Испугавшись, налетчик снова не смог поживиться и убежал.

Героически отстаивать выручку пришлось и продавцу-кассиру одного из магазинов по соседству.

- Он зашел к нам как обычный покупатель. Я потом по чеку посмотрела - в 19.20 пробила ему товар. Походил немного, взял пивной напиток и подошел ко мне, - вспоминает продавец-кассир. - Я сказала, что с него 249 рублей. Он положил деньги, но до полной суммы не хватало.

Фото: iStock
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Когда кассир попросила посетителя добавить еще сто рублей, он швырнул ей сотню и прошипел: "А теперь ты мне деньги давай!". И полез в кассу, которую кассир ранее открыла, чтобы положить в нее деньги.

- У нас суммы-то вообще небольшие. В кассе тогда лежало тысяч двадцать. Но меня так это все возмутило. Я ведь еще чаю собиралась до его прихода попить, налила уже. И я закрыла собой кассу и попыталась его от нее отпихнуть, - продолжила кассир-продавец.

Но правой рукой наткнулась на нож, который располосовал девушке поперек ладонь на всю ширину.

Чем бы дело кончилось, не известно. В магазине было еще только два человека: продавец другого отдела и покупательница. Ситуацию спасла реакция кассира: при виде хлынувшей из своей ладони крови она непроизвольно закричала и напугала самого налетчика. Он схватил свои деньги, бутылку и побежал к выходу. Но поскользнулся, выронил бутылку и исчез в темноте на улице. Кассир вызвала охрану.

- За девять лет работы в магазине первый раз такое. Хотя он мне сразу показался неадекватным, - рассказала кассир-продавец. - Он когда вошел, я еще подумала, что похож на уголовника или наркомана. В округе хватает таких. И стала за ним приглядывать, чтобы не стащил продукты с полок.

Злоумышленник особо не скрывался. Был без маски. И как следует засветился. В организациях и на домах на улице Октябрьской Революции большое количество камер наблюдения. Весь маршрут налетчика как на ладони. Вчера до глубокой ночи и сегодня с самого утра в микрорайоне работали сотрудники полиции, которые опрашивали очевидцев и пострадавших и просматривали записи видеокамер.

Поиск преступника продолжается. Официально эту ситуацию в ГУ МВД по Нижегородской области пока не комментируют.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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