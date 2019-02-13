В Удмуртии прорвало нефтепровод

Сегодня произошла авария на внутрипромысловом напорном нефтепроводе в Игринском районе Удмуртии. Площадь загрязнения пока не установлена.

По информации, поступившей из регионального ГУ МЧС России, порыв трубопровода на Чутырском месторождении нефти случился около 08.30. К месту ЧП направлены 53 сотрудника и 32 единицы техники территориального подразделения государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

На место разлива также выехали работники прокуратуры Игринского района, сотрудники контрольно-надзорных органов, следственно-оперативная группа. Проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства при эксплуатации нефтепровода.

Ход работ по ликвидации загрязнения, установление причин и виновных лиц, исчисление и взыскание ущерба взяты на контроль прокуратурой Удмуртии.