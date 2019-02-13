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13.02.2019 15:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: В Удмуртии сеть АЗС разбавляла предназначенный полиции бензин

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Удмуртии сеть автозаправочных станций разбавляла бензин, предназначенный для полиции. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Фото: iStock
По стране прокатится волна проверок АЗС на качество топлива

По данным ведомства, владелец сети заключал госконтракты с МВД по Удмуртии, по которым должен был хранить и продавать через сеть своих АЗС бензин для их служебного транспорта.

Часть топлива, которое поставляло предпринимателю МВД, обвиняемый похищал, а оставшуюся часть разбавлял другими нефтепродуктами. В итоге транспорт силовиков заправлялся некачественным топливом, машины ломались. Причиненный ведомству ущерб оценили в 17 миллионов рублей.

По факту происшествия возбудили уголовные дела по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, сбыт продукции, оказание слуг, не отвечающих требованиям безопасности) и части 4 статьи 160 (Присвоение в особо крупном размере).

Следователи уже провели обыски в сети АЗС, изъяли образцы топлива и необходимые документы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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