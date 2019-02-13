Высокое качество жизни людей немыслимо без создания комфортной среды, в том числе удобных и красивых общественных пространств. Это касается не только крупных городов, но и районных центров, небольших сел.

В Ульяновской области третий год реализуется проект "Формирование комфортной городской среды", который уже позволил привести в порядок несколько сотен дворов и подарить новую жизнь 50 общественным пространствам. Часть из них находилась в плачевном состоянии долгие годы, другие и вовсе создавали на месте заброшенных пустырей, а теперь это места притяжения местных жителей.

Реализацию проекта курирует заместитель председателя областного правительства Светлана Колесова. По ее словам, важным итогом работы по благоустройству стало не только появление уютных общественных пространств, но и позитивные изменения в отношении людей к тому месту, где они живут.

- Только в 2018 году к реализации проекта так или иначе привлечено 180 тысяч жителей области. Люди вкладывали свои силы и время, поэтому отношение к своему двору, району, городу или селу стало более ответственным, бережным, - рассказала Светлана Николаевна.

Учитывая популярность проекта у жителей, региональная власть решила его расширить. В 2018 году финансирование из областной казны удвоилось, а совокупный бюджет программы вырос с 319 до 431 миллиона рублей. Это позволило охватить работами по благоустройству не только города, но и все райцентры Ульяновской области, а также ряд крупных сел. Кроме того, в рамках проекта стартовала уникальная региональная программа по поддержке инициатив жителей по благоустройству территории ТОСов. Люди сами определяли проблемные зоны и направляли туда средства: ремонтировали дороги, проводили освещение, создавали пространства для общения.

В этом году создание комфортной среды проживания в Ульяновской области продолжится. Суммарное финансирование программы составит 572 миллиона рублей. Новым и важным направлением работы станет проект "Умный город" - Ульяновск и Димитровград включены в число пилотных территорий. По словам Светланы Колесовой, продолжится работа и по созданию команды проекта.

- Сейчас в регионе не хватает специалистов, способных подготовить качественный дизайн-проект, сметную документацию, техническое обоснование, - продолжает Колесова. - Мы начали формировать центр компетенций по вопросам благоустройства городской среды, в этом году он должен заработать в полную силу. Готовим образовательную программу переобучения специалистов, ответственных за создание комфортной среды. Также планируем привлекать новые кадры - запускаем всероссийский конкурс "Архитектор. Голос современных городов", победители которого будут назначены на должности главных архитекторов муниципальных образований.