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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу

Сенаторы могут принять участие в массовом заплыве через Волгу. Соответствующее предложение коллегам сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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На такую мысль спикера парламента натолкнуло выступление в рамках "часа субъекта" представителей Ульяновской области.

Матвиенко напомнила, что у этого региона есть опыт организации массовых мероприятий такого рода. И предложила сенаторам поучаствовать в одном из состязаний.

"Давайте все попробуем переплыть Волгу. А что, слабо вам?" - приводит обращение Матвиенко к коллегам РИА Новости.

Отметим, что международный заплыв StadaVolgaSwim через Волгу состоится 27-28 июля в Нижнем Новгороде.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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