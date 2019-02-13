Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу

Сенаторы могут принять участие в массовом заплыве через Волгу. Соответствующее предложение коллегам сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На такую мысль спикера парламента натолкнуло выступление в рамках "часа субъекта" представителей Ульяновской области.

Матвиенко напомнила, что у этого региона есть опыт организации массовых мероприятий такого рода. И предложила сенаторам поучаствовать в одном из состязаний.

"Давайте все попробуем переплыть Волгу. А что, слабо вам?" - приводит обращение Матвиенко к коллегам РИА Новости.

Отметим, что международный заплыв StadaVolgaSwim через Волгу состоится 27-28 июля в Нижнем Новгороде.