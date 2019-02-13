Многодетная семья погибла при пожаре в доме, в котором частично не сработала система оповещения

В дом семьи Евсюковых в селе Полойка, с населением более тысячи человек, пожарную сигнализацию провели в прошлом году за счет местного бюджета. Тем более шокирующим стало для сельчан известие о трагедии. Пока неясно отчего вспыхнул огонь, но примерно в полночь внутри дома сработал датчик. На улицу успел выбежать только отец. Вернуться в дом не смог - пламя перекрыло вход. Мужчина кричал, пытался выбить надежные стеклопакеты топором, но было поздно.
У него была большая дружная семья, в Полойке она считалась образцовой. Сам он работает в досуговом центре, ведет несколько детских кружков. Теперь у него осталось двое детей - старших спасло то, что они решили заночевать у бабушки. А 37-летняя мама и четверо детей, младшему из которых было всего пять месяцев, погибли.
В региональном СКР возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, муниципальный контракт на установку датчиков Полойский сельсовет заключил с федеральным автономным учреждением дополнительного профобразования "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Новосибирской области".
Ринат Еникеев, Главный госинспектор РФ по пожарному надзору:
- Комментировать то, что произошло в Новосибирске, рано. Там работают следователи. Но насколько мне известно, датчик дыма, призванный поднять тревогу внутри дома, сработал. По статистике, в 2018 году зафиксировано более 400 срабатываний таких датчиков. В каждом из этих случаев несовершеннолетние были спасены родителями, которые услышали тревожный сигнал. В этом году таких спасенных детей уже 22: в Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской, Красноярской областях, Калмыкии и Краснодарском крае.
А вот что касается GSM-модуля, передающего сигнал тревоги в пожарную часть, то это дорогостоящее, но ненадежное устройство. Сейчас МЧС России прорабатывает вопрос внесения поправок в федеральное законодательство, которое давало бы право выделять федеральные деньги на ремонт печей и электрооборудования, чтобы спрофилактировать основные причины пожаров.
Как показывает практика, люди гибнут в первые минуты возгораний, и в основном не от огня, а от дыма.
Подготовил Тимофей Борисов