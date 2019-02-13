Многодетная семья погибла при пожаре в доме, в котором частично не сработала система оповещения

В то время как следователи ищут виновных в гибели на пожаре матери и ее четырех детей, власти Новосибирской области проверяют автономные дымовые извещатели в домах многодетных семей. Программа бесплатной установки таких датчиков была запущена по стране более года назад после очередного резонансного пожара и гибели многодетной семьи. И вот теперь новая трагедия, но на этот раз уже при пожарных извещателях, которые сработали, увы, лишь наполовину. Датчик внутри дома сработал, а система оповещения сигнал тревоги в пожарную часть не доставила.

В дом семьи Евсюковых в селе Полойка, с населением более тысячи человек, пожарную сигнализацию провели в прошлом году за счет местного бюджета. Тем более шокирующим стало для сельчан известие о трагедии. Пока неясно отчего вспыхнул огонь, но примерно в полночь внутри дома сработал датчик. На улицу успел выбежать только отец. Вернуться в дом не смог - пламя перекрыло вход. Мужчина кричал, пытался выбить надежные стеклопакеты топором, но было поздно.

У него была большая дружная семья, в Полойке она считалась образцовой. Сам он работает в досуговом центре, ведет несколько детских кружков. Теперь у него осталось двое детей - старших спасло то, что они решили заночевать у бабушки. А 37-летняя мама и четверо детей, младшему из которых было всего пять месяцев, погибли.

Многодетная семья Евсюковых в большом новосибирском селе Полойка считалась образцовой

В региональном СКР возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, муниципальный контракт на установку датчиков Полойский сельсовет заключил с федеральным автономным учреждением дополнительного профобразования "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Новосибирской области".

Прямая речь

Ринат Еникеев, Главный госинспектор РФ по пожарному надзору:

- Комментировать то, что произошло в Новосибирске, рано. Там работают следователи. Но насколько мне известно, датчик дыма, призванный поднять тревогу внутри дома, сработал. По статистике, в 2018 году зафиксировано более 400 срабатываний таких датчиков. В каждом из этих случаев несовершеннолетние были спасены родителями, которые услышали тревожный сигнал. В этом году таких спасенных детей уже 22: в Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской, Красноярской областях, Калмыкии и Краснодарском крае.

А вот что касается GSM-модуля, передающего сигнал тревоги в пожарную часть, то это дорогостоящее, но ненадежное устройство. Сейчас МЧС России прорабатывает вопрос внесения поправок в федеральное законодательство, которое давало бы право выделять федеральные деньги на ремонт печей и электрооборудования, чтобы спрофилактировать основные причины пожаров.

Как показывает практика, люди гибнут в первые минуты возгораний, и в основном не от огня, а от дыма.

Подготовил Тимофей Борисов