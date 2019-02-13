Многодетная семья погибла при пожаре в доме, в котором частично не сработала система оповещения

Новости

Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 23:23
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 23:04
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 22:48
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 22:48
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 22:44
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 22:31
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 22:28
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 22:18
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 22:09
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 22:06
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 21:52
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 21:42
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 21:38
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 21:36
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 21:16
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 21:14
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 20:53
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 20:45
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 20:42
"Пусть говорят" не отменили из-за пожара в Останкино 20:41
Закон об органике может быть расширен на непищевую продукцию 20:36
В "Останкино" потушили пожар 20:34
В Иране не менее 20 военных стали жертвами атаки смертников 20:01
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1" 19:52
Москва и Минск подписали дорожную карту по поставкам продукции 19:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сигнал беды

Многодетная семья погибла при пожаре в доме, в котором частично не сработала система оповещения
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(7790)
В то время как следователи ищут виновных в гибели на пожаре матери и ее четырех детей, власти Новосибирской области проверяют автономные дымовые извещатели в домах многодетных семей. Программа бесплатной установки таких датчиков была запущена по стране более года назад после очередного резонансного пожара и гибели многодетной семьи. И вот теперь новая трагедия, но на этот раз уже при пожарных извещателях, которые сработали, увы, лишь наполовину. Датчик внутри дома сработал, а система оповещения сигнал тревоги в пожарную часть не доставила.

В дом семьи Евсюковых в селе Полойка, с населением более тысячи человек, пожарную сигнализацию провели в прошлом году за счет местного бюджета. Тем более шокирующим стало для сельчан известие о трагедии. Пока неясно отчего вспыхнул огонь, но примерно в полночь внутри дома сработал датчик. На улицу успел выбежать только отец. Вернуться в дом не смог - пламя перекрыло вход. Мужчина кричал, пытался выбить надежные стеклопакеты топором, но было поздно.

У него была большая дружная семья, в Полойке она считалась образцовой. Сам он работает в досуговом центре, ведет несколько детских кружков. Теперь у него осталось двое детей - старших спасло то, что они решили заночевать у бабушки. А 37-летняя мама и четверо детей, младшему из которых было всего пять месяцев, погибли.

Многодетная семья Евсюковых в большом новосибирском селе Полойка считалась образцовой

В региональном СКР возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. По данным СК, муниципальный контракт на установку датчиков Полойский сельсовет заключил с федеральным автономным учреждением дополнительного профобразования "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Новосибирской области".

Прямая речь

Ринат Еникеев, Главный госинспектор РФ по пожарному надзору:

В Челябинске два человека погибли при пожаре на заводе

- Комментировать то, что произошло в Новосибирске, рано. Там работают следователи. Но насколько мне известно, датчик дыма, призванный поднять тревогу внутри дома, сработал. По статистике, в 2018 году зафиксировано более 400 срабатываний таких датчиков. В каждом из этих случаев несовершеннолетние были спасены родителями, которые услышали тревожный сигнал. В этом году таких спасенных детей уже 22: в Кемеровской, Новосибирской, Нижегородской, Красноярской областях, Калмыкии и Краснодарском крае.

А вот что касается GSM-модуля, передающего сигнал тревоги в пожарную часть, то это дорогостоящее, но ненадежное устройство. Сейчас МЧС России прорабатывает вопрос внесения поправок в федеральное законодательство, которое давало бы право выделять федеральные деньги на ремонт печей и электрооборудования, чтобы спрофилактировать основные причины пожаров.

Как показывает практика, люди гибнут в первые минуты возгораний, и в основном не от огня, а от дыма.

Подготовил Тимофей Борисов

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных