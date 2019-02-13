Сколько раз можно судить пенсионерку за несъеденные обеды

Галине Ильиной 72 года. У нее есть пенсия - десять тысяч рублей, какая-никакая крыша над головой. Помочь ей некому, но помощь очень нужна - она задолжала государству почти 15 собственных пенсий, и теперь надо как-то выкручиваться. Новосибирский областной суд взыскал с пенсионерки 140 тысяч рублей - это плата вместе с процентами за "обязательную" социальную поддержку. Ту самую, от которой Галина Павловна очень хотела, но так и не смогла отказаться.

Речь, конечно, не о мошенничестве, а о чудесном "стационарном соцобслуживании", которое предоставляет постояльцам Новосибирский дом ветеранов. О борьбе пенсионерки за право есть что и когда хочется "РГ" писала неоднократно. Ситуация доведена до абсурда - и тем не менее. Вот факты. Галина Ильина поселилась в доме ветеранов в 2014 году, а с мая 2016 года решила отказаться от питания. Старики в доме ветеранов отдают за "стационарное социальное обслуживание" 75 процентов своего дохода, и расходы на еду самые значительные. Галина Павловна рассудила, что лучше сама купит себе что-то перекусить, чем будет платить за столовую.

Пенсионерка написала заявление тогдашнему директору дома ветеранов (к слову, сейчас его судят за мошенничество с продуктами для стариков ) и принялась ждать, когда ее снимут с довольствия. Но не тут-то было - несмотря на то что Ильина не ходила в столовую, ей начисляли плату за еду. Долги росли, договориться с "соцзащитниками" Галина Павловна не могла и поэтому в 2017 году обратилась в суд - потребовала у районной соцзащиты пересмотреть ее индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ), исключив питание. Суд закончился самым неожиданным для пенсионерки образом - на одном из заседаний она узнала, что пересматривать-то уже нечего, потому что ее программа... прекращена. Что, как решили специалисты, опираясь на какое-то заключение врача (какое именно - она не в курсе), в социальном обслуживании она больше не нуждается. И теперь ее ждет расплата по счетам и выселение в ночлежку.

Галина Ильина поселилась в доме ветеранов в 2014 году, а с мая 2016 года решила отказаться от питания

До ночлежки дело не дошло - Галина Ильина сама сбежала из дома ветеранов в марте прошлого года и теперь ютится в комнате на окраине Новосибирска. Говорит, не выдержала давления. А тем временем дом ветеранов обратился в суд, попросив взыскать с бывшей клиентки деньги за несъеденную столовскую еду.

Как считают и в региональном министерстве труда и социального развития, и в самом учреждении, комплекс услуг в стационаре един и неделим. Дробить его на отдельные услуги невозможно. Даже приказ такой об "обязательном порядке" комплекса в прошлом году появился и был немедленно представлен в суд. Любой пенсионер заплатит за услуги 75 процентов дохода! Вне зависимости от того, какая у него пенсия. Это, кстати, загадка. Почему и обладатели сравнительно больших пенсий (например, ветераны боевых действий), и те, кто получает минимум, отдают государству один и тот же процент? А как же тарифы на услуги? Или "богатых" в казенном доме кормят лучше "бедных"? Этот вопрос, сколько бы я ни задавала его чиновникам и правоохранительным органам, по-прежнему остается без ответа. Есть "обязательный комплекс", который стоит 75 процентов от пенсии любого постояльца, отвечают мне. Непостижимо, но никого не смущает.

Кстати, суд Заельцовского района, взявшись рассматривать иск дома ветеранов к Ильиной, долго пытался определить, сколько же все-таки там стоит питание. Остановился не на тарифах (хотя, казалось бы, чего бы проще), а на справках о расходах на содержание одного человека в этом социальном учреждении. Из них следовало, что за питание за два неполных года (с мая 2016-го по март 2018-го) с Ильиной хотят взыскать около 98 тысяч рублей. Суд уменьшил размер иска на эту сумму, решив, что по существующему законодательству платить за неполученные услуги не должен никто, даже трижды ветеран в соцучреждении. Принцип простой: не ела - не платит.

Но долго радоваться Галине Ильиной не пришлось. Это решение дом ветеранов, конечно, обжаловал. Там на полном серьезе утверждают, что каждый день, в течение двух лет, несколько раз накрывали стол для упрямой пенсионерки, ожидая ее в столовой. И она должна компенсировать эти расходы. И вот Новосибирский областной суд жалобу учреждения удовлетворил, посчитав, что в рамках договора и индивидуальной программы, которую подписала Галина Ильина, дом ветеранов был ОБЯЗАН ее кормить. Пусть и вопреки ее желанию.

Как причудливо все-таки устроена наша система соцзащиты!