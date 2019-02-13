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13.02.2019 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове сотрудники аэропорта похитили маячки ГЛОНАСС

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Кемерове возбудили уголовное дело в отношении двух работников аэропорта Алексей Леонов, похитивших автономные спутниковые маячки системы GPS-ГЛОНАСС.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Украденный из аэропорта "Хитроу" ястреб-охранник вырвался от похитителей

В полицию обратился представитель транспортной компании с заявлением о краже двух устройств навигационного оборудования. В Кемерово авиарейсом прибыли комплекты техники для определения местоположения объектов. Однако владелец груза обнаружил пропажу малогабаритных автономных спутниковых маячков и заклеенный скотчем порыв на упаковке.

- Местонахождение похитителей сотрудникам транспортной полиции выдало само украденное навигационное оборудование, - сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Специальная программа обнаружила пропавшие "маячки" в квартирах двух работников аэропорта в Рудничном и Ленинском районах Кемерова. Грузчики рассказали, что приняли спутниковые маячки за современные цифровые колонки и решили оставить их себе. Теперь рабочим грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Система ГЛОНАСС
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