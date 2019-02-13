В Кемерове сотрудники аэропорта похитили маячки ГЛОНАСС

В Кемерове возбудили уголовное дело в отношении двух работников аэропорта Алексей Леонов, похитивших автономные спутниковые маячки системы GPS-ГЛОНАСС.

В полицию обратился представитель транспортной компании с заявлением о краже двух устройств навигационного оборудования. В Кемерово авиарейсом прибыли комплекты техники для определения местоположения объектов. Однако владелец груза обнаружил пропажу малогабаритных автономных спутниковых маячков и заклеенный скотчем порыв на упаковке.

- Местонахождение похитителей сотрудникам транспортной полиции выдало само украденное навигационное оборудование, - сообщает управление на транспорте МВД России по СФО.

Специальная программа обнаружила пропавшие "маячки" в квартирах двух работников аэропорта в Рудничном и Ленинском районах Кемерова. Грузчики рассказали, что приняли спутниковые маячки за современные цифровые колонки и решили оставить их себе. Теперь рабочим грозит до двух лет лишения свободы.